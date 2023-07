A geração de imagem por IA está em outro nível – veja quais apps usar

De todas as ferramentas de inteligência artificial (IA) que vemos disponíveis no mercado, as dedicadas à geração de imagens são as que mais me impressionam.

Impressionam pela qualidade do que geram e que faz a foto ser crível para muitas pessoas, além da facilidade com que podem ser geradas por entenderem todos os objetos, preposições e cores que digitamos.

Esse tema na semana foi reacendido pela volta do app Remini que lotou todas as timelines de redes sociais com fotos dos seus amigos com bebês no colo.

Eu mesma postei algumas e descrevi que eram criadas por IA, e ainda assim recebi muitas mensagens de parabéns – por mais incrível que possa parecer.

Fiz então uma seleção de mais alguns serviços que você pode usar para começar a brincar com imagens geradas por inteligência artificial, além do app Remini.

Confere essa lista:

Dall-e

O primeiro da lista precisava ser ele. Dall-e é o gerador de imagem da OpenAI e foi lançado bem antes do ChatGPT, em 05 de Janeiro de 2021. No próprio site da ferramenta, eles dedicam um vídeo a explicar como a ferramenta aprendeu: foram milhares de imagens utilizadas para ensinar ao modelo o que era cada palavra que o usuário pode digitar.

A versão gratuita da plataforma confere um número de créditos por mês e você tem a opção de assinar para comprar mais e continuar usando sem limitações. O único porém: o inglês precisa estar afiado. O modelo funciona melhor nesse idioma.

Midjourney

Você viu a foto do papa usando uma jaqueta puffer branca que viralizou em Março dessa ano no Twitter e foi notícia de um pontífice fashion em diversas plataformas de mídia?

Esse é o poder que o Midjourney tem. Sem uma interface tão simples quanto as outras ferramentas, o Midjourney gera imagens ultra realistas através de comandos dentro do Discord. Atualmente, o Midjourney não está mais gerando imagens sem você comprar uma assinatura, que começa em 8 dólares.

Clipdrop by stability.ai

Com diversas outras funções, o Clipdrop também pode ser utilizado para geração de imagens. Com uma interface simples com um campo para digitar o seu prompt, a ferramenta gera imagens realistas e que também podem confundir as pessoas.

Utilizei recentemente para gerar algumas imagens de um Golden Retriever usando óculos escuros: publiquei em um story e muitas pessoas acharam incrível como meu cachorro aceitou o óculos no rosto. Essa ferramenta você consegue utilizar de forma gratuita.