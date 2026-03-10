Hyperliquid atinge US$ 1,2 bilhão em futuros tokenizados

O mercado de futuros tokenizados da plataforma descentralizada Hyperliquid alcançou um novo recorde de US$ 1,2 bilhão em interesse em aberto, impulsionado principalmente por contratos vinculados a ações e commodities como petróleo, ouro e prata.

Os dados indicam que apenas uma minoria dos mercados mais negociados está ligada a pares de criptomoedas. A maior parte da atividade ocorre em contratos que replicam o desempenho de ativos tradicionais, reforçando o crescimento do uso de infraestrutura baseada em blockchain para negociação desses instrumentos.

Entre os contratos com maior volume estão o XYZ100-USDC, ligado a ações, e o CL-USDC, baseado no preço do petróleo. O contrato de ações lidera o interesse em aberto, com cerca de US$ 213 milhões, enquanto o contrato relacionado ao petróleo soma aproximadamente US$ 169,8 milhões. Outros mercados relevantes incluem futuros atrelados ao índice S&P 500, ao petróleo Brent, à prata e ao ouro.

O contrato CL-USDC também registrou o maior volume diário de negociações, com cerca de US$ 1,62 bilhão movimentados em 24 horas.

Segundo analistas da gestora Arca, o crescimento da atividade na Hyperliquid chama atenção pelo peso de ativos não cripto entre os contratos mais negociados. Em relatório semanal, a empresa destacou que apenas sete dos 30 maiores mercados da plataforma são pares de criptomoedas, enquanto a maioria está relacionada a commodities e ações.

O movimento ocorre em meio à volatilidade recente nos preços do petróleo. No fim de semana, alguns tipos de petróleo registraram forte valorização, como o Murban, negociado acima de US$ 100 por barril após tensões no Oriente Médio afetarem o fluxo de navios no Estreito de Ormuz. Indicadores globais como Brent e WTI chegaram a ultrapassar US$ 110 por barril antes de recuar.

A expansão do mercado também está ligada ao modelo adotado pela Hyperliquid para criação de contratos. No sistema chamado HIP-3, qualquer participante pode lançar um novo mercado de futuros perpétuos ao depositar 500 mil tokens HYPE como garantia.

Esse mecanismo transfere para a comunidade a possibilidade de criar novos mercados, ampliando o número de ativos negociáveis em comparação com plataformas tradicionais. A dinâmica também permite que investidores utilizem contratos tokenizados para acompanhar preços e negociar ativos mesmo em períodos em que bolsas tradicionais estão fechadas, como nos fins de semana.

