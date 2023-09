HASH11: CEO da Hashdex conta como foi aprovar 1º ETF de cripto do Brasil

Nos Estados Unidos, gigantes do mercado financeiro como a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, demonstram interesse em um fundo de índice (ETF) à vista de bitcoin, ainda inédito no país. Até o momento, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), aprovou apenas ETFs de futuros de bitcoin no país.

No Brasil, os ETFs de cripto já são vários e oferecem exposição a ativos até mesmo do metaverso. Eles estão entre os mais rentáveis do país e o HASH11, primeiro deles, continua sendo um dos preferidos do investidor que quer obter exposição ao setor através dos fundos de índice.

Quais as vantagens de investir em cripto através de ETFs? E a diferença entre um ETF de futuros e um à vista? Marcelo Sampaio, o CEO da Hashdex, responde à essas dúvidas e conta como foi a aprovação do HASH11, primeiro ETF de cripto do Brasil:

