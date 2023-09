Hackers roubaram R$ 78 milhões do mercado cripto em agosto, aponta relatório

Um total de US$ 15,8 milhões em criptomoedas, cerca de R$ 78 milhões considerando a cotação atual do dólar, foram perdidos devido a ataques de hackers ou explorações no mês de agosto, de acordo com um relatório divulgado pela empresa de segurança blockchain Immunfi na última quinta-feira, 31.

O estudo aponta que um total combinado de US$ 23,4 milhões em criptoativos foi perdido devido a uma combinação de hacks e fraudes, uma diminuição significativa em comparação com os US$ 320.5 milhões perdidos em julho. Todas as explorações consistiram em ataques contra protocolos de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês), sem incidentes com entidades de finanças centralizadas.

Dos 21 incidentes de segurança relatados, cinco ocorreram no blockchain Ethereum, enquanto quatro ocorreram na rede BNB Chain. A tão aguardada solução de segunda camada da Coinbase, o Base, já foi alvo de quatro explorações de segurança pouco depois de seu lançamento, em 9 de agosto.

As principais perdas incluem o ataque hacker do protocolo Exactly em 18 de agosto, quando 4,323.6 ethers (cerca de US$ 7.2 milhões, considerando a cotação atual da criptomoeda) em depósitos de usuários foram roubados por meio de um contrato de depósito malicioso.

Em 25 de agosto, a Magnate Finance, um protocolo de empréstimo e empréstimo implantado na Base, supostamente orquestrou um golpe de US$ 6,5 milhões, com o renomado investigador de DeFi zachXBT alegando que o endereço do desenvolvedor da Magnate Finance estava ligado ao golpe. Todos os ativos foram posteriormente removidos do contrato inteligente do protocolo, com seu site e redes sociais também offline.

Ataques no mercado cripto

Até o momento, os usuários perderam US$ 1,25 bilhão em criptomoedas devido a ataques hackers e atividades fraudulentas, de acordo com a Immunefi. Em março, o protocolo DeFi Euler Finance perdeu US$ 195 milhões em um ataque malicioso de empréstimo relâmpago. Menos de um mês depois, o hacker devolveu mais de 90% dos ativos dos usuários depois que os desenvolvedores o ameaçaram com ações legais.

Um outro levantamento, divulgado pela empresa TRM Labs, também mostrou que, até agosto deste ano, um único grupo de hackers foi responsável por roubar S$ 200 milhões (R$ 996 milhões, na cotação atual) em criptoativos. Trata-se do Lazarus Group, uma organização de criminosos ligada ao governo da Coreia do Norte e que ataca há anos o mercado cripto.

Um dos maiores roubos realizados em 2023 pelos hackers norte-coreanos teve como alvo a Atomic Wallet, um serviço de custódia de criptoativos em carteiras digitais. Ao todo, foram mais de US$ 100 milhões desviados em junho. Além disso, cerca de 5,5 mil carteiras foram comprometidas.

