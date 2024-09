Hamster Kombat: criptomoeda de jogo começa a ser negociada após distribuição gratuita

O jogo Hamster Kombat iniciou nesta quinta-feira, 26, liberou a compra e venda da sua criptomoeda própria, a HMSTR. A estreia no mercado ocorre após a distribuição gratuita de 60 bilhões de unidades do token para cerca de 131 milhões de contas de usuários que atenderam aos critérios para o recebimento.

O Hamster Kombat é um dos mais populares jogos disponíveis no Telegram e foi lançado em março deste ano. Nele, os usuários são responsáveis por administrar a própria corretora de criptomoedas, tomando as decisões que determinam o futuro e o sucesso do negócio.

A distribuição gratuita dos tokens do projeto - conhecida como "airdrop" - levou em conta o engajamento dos usuários durante a chamada "primeira temporada" do jogo. No momento, ele possui mais de 300 milhões de usuários e está hospedado no blockchain Ton, escolhido para ser a rede oficial do Telegram.

Os 60 bilhões de tokens distribuídos equivalem a 60% de toda a oferta da criptomoeda, totalizando 100 bilhões de unidade. Cerca de 15 bilhões de tokens também serão distribuídos durante a "segunda temporada" do jogo, que deverá ganhar atualizações nos próximos meses.

De acordo com os criadores do Hamster Kombat, cerca de 2,3 milhões de contas do jogo não receberam as unidades do token porque foram consideradas "bots e trapaceiros". A distribuição levou em conta a quantidade de horas jogada e o "lucro" dos jogadores no período.

A liberação para negociação nesta sexta-feira envolveu a listagem do ativo em diversas corretoras de criptomoedas, incluindo gigantes do setor como a Binance, a OKX, a Bitget e a Bitfinex. A estratégia foi semelhante à de outros projetos ligados ao Telegram, como a Notcoin.

Apesar do grande interesse dos investidores, dados do CoinGecko apontam que, nas últimas 24 horas, a criptomoeda do jogo acumula queda de 33,6%, cotada a US$ 0,008232. No momento, ela segue fora das 100 maiores criptos do mercado.

Entre as novidades prometidas pelos desenvolvedores do Hamster Kombat estão o lançamento de NFTs até novembro e uma conexão com outros jogos inspirados na iniciativa. A empresa também pretende usar parte da receita com publicidade para comprar de volta alguns tokens distribuídos.

A distribuição e início das negociações fez com que os desenvolvedores da Ton publicassem um aviso de que o blockchain poderá enfrentar instabilidade nos próximos dias devido à alta atividade. No momento, a rede conta com quase 900 milhões de usuários e cerca de 1,1 mil projetos.

