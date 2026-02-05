Trump defende novo tratado nuclear entre EUA e Rússia após fim do 'New Start'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta quinta-feira, 5, que Washington e Moscou negociem um novo tratado nuclear em substituição ao New Start, cujo prazo expirou hoje, encerrando décadas de limites formais aos arsenais de ogivas dos dois países.

Em publicação na plataforma Truth Social, Trump afirmou que, em vez de prorrogar o acordo, os países deveriam trabalhar em um tratado novo, melhorado e modernizado, com duração mais longa. O presidente classificou o "New Start" como um acordo mal negociado pelos Estados Unidos e disse que ele estaria sendo gravemente violado.

Horas após o fim do tratado, o Pentágono informou que Estados Unidos e Rússia concordaram em restabelecer o diálogo militar de alto nível. Segundo o governo americano, a retomada do contato entre as Forças Armadas é considerada um fator relevante para a estabilidade e a paz globais, além de um caminho para ampliar a transparência e reduzir riscos de escalada.

A Rússia, por sua vez, declarou que, com o término do New Start, não está mais limitada quanto ao número de ogivas nucleares que pode implantar. O acordo expirado era o último tratado em vigor que estabelecia tetos verificáveis para os arsenais nucleares estratégicos das duas maiores potências atômicas do mundo.

De acordo com o Comando Europeu das Forças Armadas dos Estados Unidos, o entendimento para retomar o diálogo militar ocorreu após avanços considerados produtivos e construtivos nas negociações de paz sobre a Ucrânia realizadas em Abu Dhabi, com a participação do enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e de Jared Kushner.

Ativistas contrários ao armamento nuclear alertaram que o fim do tratado pode abrir caminho para uma nova corrida armamentista entre as principais potências e incentivar a China a ampliar seu arsenal. Diante do cenário, a Otan pediu responsabilidade e moderação às partes envolvidas.

