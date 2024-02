Telegram anuncia uso de blockchain para distribuir receita e criptomoeda Ton dispara 40%

O Telegram anunciou nesta quarta-feira, 28, que vai usar o blockchain Ton para compartilhar sua receita com publicidade para os donos de canais na plataforma de torca de mensagens. O anúncio, feito pelo CEO Pavel Durov, animou o mercado e fez a criptomoeda Toncoin disparar.

Durov fez o anúncio em uma mensagem enviada no seu próprio canal na plataforma. Segundo ele, a novidade entrará em vigor a partir de março deste ano. Até o momento, o Telegram não compartilhou um anúncio oficial sobre o tema, mas também não negou a fala do CEO.

"Canais de transmissão no Telegram geram 1 trilhão de visualizações mensalmente. Atualmente, apenas 10% dessas visualizações são monetizadas com o Telegram Ads — uma ferramenta de promoção projetada pensando na privacidade", destacou o executivo.

Ele afirmou que "em março, a Telegram Ad Platform será aberta oficialmente a todos os anunciantes em quase uma centena de novos países. Os proprietários de canais nesses países começarão a receber 50% de qualquer receita que o Telegram obtiver com a exibição de anúncios em seus canais".

O CEO do Telegram disse ainda que todos os pagamentos e saques dos valores serão feitos por meio do blockchain Ton. Em setembro de 2023, a plataforma anunciou uma integração com a rede para adotar a infraestrutura Web3 em sua operação.

O novo anúncio fez a Toncoin, criptomoeda nativa do blockchain, disparar. O ativo chegou a valorizar mais de 40% em poucas horas, mas reduziu o ímpeto de alta. Dados do CoinGecko apontam que ele acumula atualmente ganhos de 11,1% nas últimas 24 horas.

O que é a Toncoin?

A Toncoin é a criptomoeda nativa do blockchain Ton, sendo usada para o pagamento de taxas de operações na rede. O próprio projeto possui uma história mais antiga com o Telegram. A Ton Network teve início em 2018 como uma iniciativa interna do Telegram de criar um blockchain próprio.

Em agosto de 2020, a empresa acabou abandonando a rede após se tornar alvo de um processo aberto pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, que alegrava que a Toncoin seria um valor mobiliário não registrado e que, portanto, o Telegram teria violado as leis do país.

Apesar do abandono do Telegram, entusiastas do projeto assumiram as operações do blockchain, que se tornou independente do aplicativo de mensagens desde então. Mesmo assim, os principais projetos da rede ainda estão ligados ao Telegram. Hyman destacou que, apesar da parceria, o Ton continuará independente da empresa e funcionando de forma descentralizada.

