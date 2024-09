Kamala Harris diz que EUA precisam "manter o domínio em blockchain"

A vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris voltou a falar sobre o mercado de criptomoedas e blockchain poucos dias após se referir pela primeira vez ao setor, que tem ganhado uma importância crescente em meio às eleições presidenciais deste ano, disputadas por Harris e por Donald Trump.

Assim como na sua primeira fala sobre o setor, a candidata à Presidência pelo Partido Democrata compartilhou uma breve referência ao segmento. Também como na primeira fala, a referência ao blockchain ocorreu junto com um grupo de outras novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial.

"Investiremos na bioindústria e na indústria aeroespacial, permaneceremos dominantes em IA e computação quântica, blockchain e outras tecnologias emergentes, e expandiremos nossa liderança em inovação e fabricação de energia limpa", comentou a vice-presidente.

Harris disse ainda que a sua meta é que"a próxima geração de inovações – desde baterias avançadas até energia geotérmica e energia nuclear avançada – não seja apenas inventada, mas construída aqui nos Estados Unidos, por trabalhadores norte-americanos".

Na sua primeira fala sobre criptomoedas, a vice-presidente disse que "iremos colaborar para investir na competitividade da América, para investir no futuro da América. Vamos incentivar tecnologias inovadoras como inteligência artificial e ativos digitais, enquanto protegemos nossos consumidores e investidores".

“Vamos criar um ambiente de negócios seguro, com regras consistentes e transparentes. Investiremos em semicondutores, energia limpa e outras indústrias do futuro, e cortaremos a burocracia desnecessária”, prometeu ainda Harris.

O movimento da candidata ocorre após um intenso esforço de Donald Trump para se aproximar do mercado de criptomoedas, que critica a atuação da SEC durante a presidência de Joe Biden. Desde então, ele se autodeclarou um "criptopresidente" e prometeu incentivar o setor no país.

A disputa entre Harris e Trump envolve uma briga tanto por votos quanto por doações por parte do mercado cripto, que tem atuado cada vez mais na política do país como forma de influenciar na regulação do setor.