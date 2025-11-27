Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Governo prepara nova tributação de criptomoedas, com 'dólar digital' na mira

Secretário-executivo do Ministério da Fazenda confirmou que governo está estudando atualizações na tributação de criptomoedas

Criptomoedas: governo deve rever tributação do segmento (Leandro Fonseca/Exame)

Criptomoedas: governo deve rever tributação do segmento (Leandro Fonseca/Exame)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15h19.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

O governo federal confirmou na última quarta-feira, 26, que está preparando uma atualização na tributação das criptomoedas. Segundo Dario Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, o foco está no uso desses ativos em operações internacionais, reforçando a expectativa de cobrança de IOF envolvendo as chamadas stablecoins.

Durigan foi questionado sobre o tema durante uma coletiva de imprensa. O secretário não entrou em detalhes sobre a revisão na tributação e quando ela seria divulgada, mas confirmou que a possibilidade está sendo estudada atualmente pelo governo após atualizações na regulamentação do setor.

Ele pontuou que "do ponto de vista de mérito, [a tributação de criptomoedas] é um tema sobre o qual vale se debruçar. Nós vamos entregar a tributação e regulação de criptoativos sim, isso é algo merecido". O secretário também disse que o governo quer eliminar "brechas" na tributação.

A avaliação do governo é que brasileiros têm conseguidos realizar operações cambiais internacionais com criptomoedas sem a incidência do IOF. Para isso, é comum o uso de stablecoins pareadas ao dólar, que segundo Durigan ganharam força como alternativa ao câmbio tradicional.

Nesse sentido, ele ressaltou que a equipe econômica do governo vai "entregar a regulação e a tributação de criptoativos". O movimento ocorre após o Banco Central publicar as regras oficiais que empresas precisarão seguir para atuar no mercado cripto brasileiro.

Entre as medidas, o BC decidiu equiparar operações com criptomoedas a nível internacional com operações do mercado de câmbio. A decisão abre espaço para a tributação dessas operações via IOF, o que motivou as novas discussões do governo.

O governo também acredita que a correção dessa lacuna regulatória pode ajudar a aumentar a arrecadação federal, tema que ganhou mais força neste ano em meio à busca do governo por novas fontes de receita para reduzir o déficit público.

Dados divulgados pela Receita Federal indicam que operações com criptomoedas movimentaram R$ 227 bilhões no primeiro semestre de 2025. Desse total, mais de dois terços estão ligadas a stablecoins. A principal é a USDT, emitida pela empresa Tether e pareada ao dólar.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:Governo LulaCriptomoedasCriptoativosReceita FederalBanco CentralMinistério da Fazenda

Mais de Future of Money

BCE faz novo alerta sobre stablecoins e vê 'riscos à estabilidade financeira'

Minerador ganha mais de R$ 7 milhões em bitcoin após concluir processo sozinho

Em US$ 90 mil, bitcoin pode voltar a subir, mas terá que enfrentar resistência em US$ 94 mil

Mynt, do BTG, lança carteiras temáticas de memecoins, Treasury Companies e mais

Mais na Exame

Casual

'O Agente Secreto' já é o filme nacional com a maior bilheteria do ano

Esporte

Seleção Brasileira Sub-17 termina Copa em 4º lugar; Portugal é campeão

Carreira

A nova obsessão dos gigantes da tecnologia: ‘Estamos prestes a viver uma revolução’

Um conteúdo Bússola

Opinião: o Brasil possui vocação para transformar a defesa em motor de progresso