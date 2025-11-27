Future of Money

Após vendas, grandes investidores voltam a comprar bitcoin pela 1ª vez desde agosto

Conhecidos como "baleias", grandes investidores de varejo retomaram compras do ativo, ajudando na recuperação da criptomoeda

Bitcoin: grandes investidores voltaram a comprar ativo (Reprodução/Reprodução)

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 16h52.

Os grandes investidores de varejo voltaram a comprar bitcoin pela primeira vez desde agosto. Dados mostram que o segmento reverteu um movimento intenso de venda nos últimos meses que foi um dos principais fatores por trás da forte desvalorização da criptomoeda no mesmo período. Agora, eles podem ajudar o ativo a voltar a subir.

Também conhecidos como "baleias", esses investidores são historicamente essenciais para os ciclos de alta da criptomoeda. Na prática, eles são responsáveis por criar pressões de demanda que levam o preço do ativo para cima. Entretanto, em momentos de venda, eles também tendem a derrubar fortemente o ativo.

A queda do bitcoin ganhou força principalmente após o último recorde de preço, no início de outubro. E analistas apontam que um dos principais motivos para a desvalorização foi exatamente a intensificação das vendas por grandes investidores, em especial aqueles que já detinham a criptomoeda há muitos anos.

Outros fatores também contribuíram para as perdas, como o ambiente macroeconômico incerto e a aversão a riscos no mercado, mas o comportamento dos grandes investidores se mostrou, mais uma vez, determinante para o futuro da criptomoeda. Mas o cenário pode estar mudando.

Dados reunidos pela plataforma Glassnode mostram que investidores com 10 mil bitcoins ou mais tiveram um saldo de acumulação na semana passada. Ou seja, comparam mais unidades do que venderam. Foi a primeira vez que isso ocorreu em mais de três meses.

A Glassnode também aponta uma tendência de "acumulação" na categoria, fase conhecida pelo volume de investimentos mais expressivos. A categoria de investidores com 1 mil até 10 mil unidades da criptomoeda também fechou a semana passada com saldo positivo pela primeira vez desde setembro.

A categoria de investidores com 100 até 1 mil unidades de bitcoin já estava em uma fase de acumulação de ativos desde outubro, indicando que ela não gerou uma demanda suficiente para compensar as vendas das categorias com investidores maiores. Já investidores com menos de 1 bitcoin estão no maior nível de acumulação desde julho.

Os dados indicam que, passada a queda, investidores de varejo decidiram aproveitar a queda intensa da criptomoeda para adquirir o ativo em um preço menor que o observado ao longo do ano, potencialmente maximizando ganhos futuros com novas altas da criptomoeda.

