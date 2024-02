Governo dos EUA movimenta R$ 4,5 bilhões em bitcoin após criptomoeda disparar

O governo dos Estados Unidos transferiu um total de US$ 922 milhões (R$ 4,5 bilhões, na cotação atual) em bitcoin de duas carteiras de criptomoedas em que mantinha fundos apreendidos em 2016 da corretora Bitfinex. As movimentações ocorreram na última quarta-feira, 28.

As transferências foram registradas no mesmo dia em que o preço do bitcoin ultrapassou US$ 60 mil pela primeira vez em mais de dois anos. A criptomoeda acumula alta de 3% nas últimas 24 horas, sendo negociada a US$ 61 mil. Além disso, o ativo subiu mais de 20% nos últimos sete dias. Apesar da movimentação, os valores não foram vendidos até o momento.

A primeira transferência aparentemente foi um teste, no valor de apenas 1 bitcoin, cotado a US$ 60.200 durante a transferência. Pouco depois, a carteira associada ao governo dos EUA enviou uma segunda transação no valor de 2.817 bitcoins (US$ 172,74 milhões), uma terceira transação no valor de 0,01 bitcoin (US$ 613,35) e uma quarta transação no valor de 12.267 bitcoins (US$ 748,46 milhões), de acordo com dados da Arkham Intelligence.

O governo dos Estados Unidos confiscou esses fundos em 2016, depois que a Bitfinex foi hackeada em cerca de 119.754 unidades da criptomoedas, equivalentes a US$ 7,4 bilhões na cotação atual.

As transferências ocorreram um dia depois que Ilya Lichtenstein, um hacker que roubou e lavou mais de US$ 4,5 bilhões na criptomoeda da exchange Bitfinex, testemunhou em um tribunal de Washington para explicar como ele realizou um dos maiores roubos da criptomoeda de todos os tempos.

Lichtenstein teria dito a um júri, em 27 de fevereiro, que teve acesso aos sistemas da Bitfinex por vários meses e que também invadiu contas individuais de usuários de outras exchanges, como Coinbase e Kraken, de acordo com uma reportagem da Bloomberg.

Lichtenstein e sua esposa, a rapper Heather Morgan, foram presos em fevereiro de 2022. Na época, o governo dos EUA alegou que eles conspiraram para lavar US$ 4,5 bilhões em bitcoins hackeados, dos quais o governo apreendeu US$ 3,6 bilhões – a maior apreensão financeira da história. O governo apreendeu mais US$ 475 milhões em bitcoin em 3 de agosto do ano passado.

O casal se declarou culpado de conspiração para lavagem de dinheiro em conexão com o ataque hacker da Bitfinex em agosto de 2023. Segundo informações, a Amazon está produzindo um filme sobre o caso. O roteiro será inspirado em um artigo do jornal New York Times de 2022 sobre o casal, que os apresenta como "Bonnie e Clyde do Bitcoin".

