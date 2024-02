Executivos da Binance são detidos enquanto Nigéria aperta cerco contra corretoras

Dois executivos da Binance foram detidos na Nigéria na última quarta-feira, 28, logo após desembarcarem no país, de acordo com a imprensa local. A operação ocorreu ao mesmo tempo em que as autoridades nigerianos estão apertando o cerco contra corretoras de criptomoedas, podendo até proibir seu funcionamento.

Os dois funcionários da exchange teriam sido detidos pelo Escritório do Conselheiro Nacional de Segurança e também tiveram os seus passaportes confiscados. Eles teriam sido convidados pelas próprias autoridades nigerianas e foram detidos logo após chegarem ao país.

Segundo a Bloomberg, os executivos são acusados de ajudar a Binance a operar ilegalmente no país. Até o momento, eles não foram processados, mas podem ser acusados de manipulação monetária, evasão fiscal e operações ilegais.

O porta-voz do Conselheiro Nacional de Segurança disse à Bloomberg que "não foi necessariamente uma prisão. As conversas e encontros seguem em andamento. É uma questão de segurança nacional e um processo envolvendo várias agências está em andamento".

Na terça-feira, 27, Olayemi Cardoso, presidente do banco central da Nigéria, disse que a Binance teria enviado US$ 26 bilhões em dólares para "fundos irrastreáveis", indicando que a exchange teria "fluxos ilícitos" e suspeitos envolvendo diversas entidades.

A Binance está sendo investigada por diversas autoridades do país, junto com outras corretoras de criptomoedas. Em 2023, a CVM do país já havia proibido as operações da Binance no território, mas a exchange alegou que a empresa citada - Binance Nigeria Limited - se referia a outra companhia.

Também em fevereiro deste ano, a Nigéria chegou a ameaçar uma proibição do acesso de cidadãos do país aos sites das principais corretoras de criptomoedas do mercado, incluindo a Binance, a Coinbase e a Kraken. A decisão faz parte de medidas do governo para tentar reverter a forte depreciação da naira, a moeda local, em relação ao dólar.

A visão das autoridades da Nigéria é que os serviços oferecidos pelas corretoras de criptomoedas estariam contribuindo para a fraqueza da naira em relação ao dólar. No momento, a naira está na cotação mais baixa da história em relação ao dólar. O país tenta reverter a desvalorização da moeda há meses.

