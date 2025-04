Governo dos EUA sabe quem é o criador do bitcoin? Advogado diz que sim e quer liberar informação

Quem é Satoshi Nakamoto? O mistério em torno da verdadeira identidade do criador do bitcoin é o mais antigo, e o que mais intriga, no mercado de criptomoedas. Entretanto, um advogado afirmou recentemente que o governo dos Estados Unidos sabe quem é a pessoa por trás do pseudônimo, e agora quer tornar a informação pública.

James Murphy entrou na última segunda-feira, 7, com um pedido pela Lei de Acesso à Informação dos Estados Unidos destinado do Departamento de Segurança Nacional dos EUA. No pedido, ele afirma que o ministério sabe a identidade de Nakamoto e solicita acesso à informação.

O advogado explicou a sua convicção em uma publicação no X, antigo Twitter. "O meu pedido solicita documentos que foram citados em declarações de uma agente especial do Departamento. Segundo ela, o Departamento encontrou e entrevistou o criador do bitcoin, Satoshi Nakamoto".

"Eu processei o governo dos Estados Unidos para descobrir exatamente o que ele sabe sobre essa história", disse Murphy. A agente citada pelo advogado é Rana Saoud, que disse em 2019 que o governo norte-americano abriu uma investigação para descobrir quem era Satoshi Nakamoto.

Ela afirmou à época que autoridades chegaram a visitar Nakamoto no estado da Califórnia. "Eles sentaram, conversaram com ele, descobriram como tudo isso [o bitcoin] funciona e porque ele decidiu criá-lo". Entretanto, a identidade nunca foi revelada.

Murphy diz que, se a entrevista com Satoshi Nakamoto realmente ocorreu, ela precisou ser transcrita e registrada junto ao Departamento. Por isso, ele agora busca obter acesso a esses documentos. Não há uma garantia de que o pedido será atendido pelas autoridades.

Ao longo dos anos, diversos nomes foram sugeridos como possíveis figuras por trás da criação do bitcoin. Em 2024, a Justiça do Reino Unido concluiu que Craig Wright mentiu ao dizer que era Nakamoto. Já um documentário da HBO apontou Peter Todd como o criador do bitcoin, mas ele negou.

Outro nome que ganhou força nas teorias de investidores é o de Steve Jobs, fundador da Apple. Jobs morreu no mesmo período em que Nakamoto interagiu com o público pela última vez, alimentando as teorias sobre o tema. O bilionário Elon Musk e os desenvolvedores Nick Szabo e Adam Back também são citados como opções.

