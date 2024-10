Peter Todd é apontado como criador do bitcoin em documentário da HBO; ele nega

O documentário da HBO divulgado na última terça-feira, 8, sobre a história da criação do bitcoin afirma que o desenvolvedor Peter Todd seria a pessoa por trás de Satoshi Nakamoto, o pseudônimo associado ao desenvolvimento da primeira criptomoeda do mundo e da tecnologia blockchain. Porém, ele nega que seria a misteriosa figura.

A indicação de Todd pegou os entusiastas da criptomoeda de surpresa, já que ele não estava na lista de nomes mais cotados. Outros desenvolvedores, como Adam Back, Len Sassaman e Nick Szabo apareciam como nomes mais prováveis nas casas de apostas, mas o documentário apresenta diversas evidências que indicariam que Sakamoto é, na verdade, Peter Todd.

Todd é um desenvolvedor de 39 anos conhecido por ser um dos mais relevantes contribuidores para a evolução do bitcoin e sue blockchain, atuando também em outros projetos de blockchains e como consultor no mercado cripto. Ele está entre os nomes que interagiram com Satoshi Nakamoto pela internet.

No documentário, Todd chega a ser confrontado sobre a questão, mas ele respondeu de forma irônica: "Eu vou admitir que vocês são bem criativos. Vocês criaram umas teorias bem doidas. É loucura. Mas vou dizer que sim, eu sou o Satoshi. E também sou o Craig Wright", se referindo a outro desenvolvedor que confessou ter mentido ao dizer que era o criador do bitcoin.

Horas antes do documentário ser divulgado, Todd enviou um comunicado ao site CoinDesk em que afirmou que os produtores do documentário estariam "fazendo uma tentativa desesperada" de aponta um criador do bitcoin caso ele fosse revelado como o responsável pelo projeto. Ele confirmou, porém, que foi entrevistado para o documentário.

"Sim, a entrevista aconteceu", comentou. "Mas é claro que eu não sou o Satoshi. É irônico que um diretor conhecido por um documentário sobre o [grupo conspiratório] QAnon acabou usando de um estilo de pensamento conspiratório semelhante ao do QAnon nesse caso", ressaltou.

Em geral, o documentário apresentou provas mais fracas de que Todd poderia ter criado o bitcoin. Foram citados elementos como seu interesse no mundo da criptografia desde a juventude, sua relação com Adam Back - que trocou e-mails com Nakamoto -, seu conhecimento técnico e o uso de expressões e um estilo de escrita de Nakamoto típico do Canadá, país onde Todd nasceu.

O documentário também mostra uma publicação de Nakamoto em um fórum que foi respondida por Todd, argumentando que a interação era na verdade uma continuação da publicação que foi enviada pelo desenvolvedor na conta errada.

Mesmo assim, a falta de provas mais concretas fez com que muitos usuários do mundo cripto rejeitassem a revelação, classificando-a como especulação. A negativa do próprio Todd também afetou a credibilidade da ligação.