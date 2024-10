Peter Todd, possível criador do bitcoin, reaparece em público e nega desaparecimento

O desenvolvedor Peter Todd realizou na semana passada as suas primeiras aparições públicas desde que foi apontado como a figura por trás de Satoshi Nakamoto, o criador do bitcoin, em um documentário da HBO. Nas redes sociais, ele ainda classificou a informação de que iria "desaparecer" e se isolar como um "exagero".

No início da última semana, o site Wired chegou a publicar uma reportagem em que entrevistou Todd e afirmou que o desenvolvedor teria decidido "desaparecer" e viver com mais privacidade, longe das pessoas, após começar a temer pela própria segurança devido ao lançamento do documentário.

Mas na última quarta-feira, 23, Todd fez uma publicação no X, antigo Twitter, em que disse que a reportagem seria "um tanto quanto exagerada" e que ele na verdade não tem a intenção de desaparecer da vida pública, por mais que tenha "adotado algumas medidas de segurança".

Ao site Decrypt, ele afirmou que "não é uma boa ideia dizer exatamente o que eu estou fazendo para o público. É melhor deixar as pessoas más se questionando". Ele destacou, porém, que ainda pretender participar de eventos da comunidade do bitcoin, em que é bastante ativo.

Todd participou, por exemplo, da inauguração de uma estátua em homenagem a Satoshi Nakamoto na Suíça. Mesmo assim, ele continua negando que seria Nakamoto e diz que o documentário teria distorcido e forçado fatos para criar uma narrativa que justificaria a ligação dele à cirptomoeda.

À Wired, ele havia afirmado que a reação do público à acusação do documentário "claramente iria se tornar um circo" e que "até agora, a maior parte das mensagens é de pessoas me pedindo dinheiro", resultando em um "assédio contínuo de pessoas malucas".

"Obviamente, acusações falsas de que uma pessoa comum com um patrimônio comum na verdade é extraordinariamente rica acaba expondo a pessoa a ameaças como roubos e sequestros", destacou o desenvolvedor.

Já o responsável pelo documentário, Cullen Hoback, voltou a defender que Todd seria Satoshi Nakamoto e citou a importância de saber a identidade da figura: "Essa pessoa está potencialmente no caminho para se tornar a mais rica da Terra. Se os países estão considerando adotar o bitcoin em seus tesouros ou usá-lo como moeda legal, a ideia de potencialmente ter uma figura anônima que controla 1/20 da oferta do ativo é bastante importante".