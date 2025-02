Estados nos EUA podem investir US$ 23 bilhões no bitcoin com criação de reservas

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump sinalizou que é favorável à criação de uma reserva estratégia de bitcoin pelo governo, e o movimento deu origem a uma onda de projetos semelhantes em estados norte-americanos. Combinados, eles podem investir até US$ 23 bilhões na criptomoeda.

É o que aponta um novo levantamento divulgado pela gestora VanEck na última quarta-feira, 12. Ao todo, 20 estados contam com projetos de leis que, se aprovados, resultariam na criação de reservas da criptomoeda e obrigariam os estados a adquirir unidades do ativo.

O cálculo da gestora indica que a criação dessas reservas resultaria na aquisição de 247 mil unidades de bitcoin, equivalente no momento a cerca de US$ 23 bilhões (R$ 132 bilhões, na cotação atual). A VanEck avalia ainda que essa cifra pode ser "conservadora", ou seja, o número efetivo pode ser ainda maior.

O motivo é que a gestora se baseou nos projetos que já indicam a porcentagem que a reserva da criptomoeda representaria no total de reservas de cada estado. Entretanto, alguns projetos não possuem uma porcentagem definida, o que pode resultar em reservas maiores que a média.

A VanEck destacou ainda que a projeção não considera compras de bitcoin por fundos de pensão estaduais. O segmento começou a investir na criptomoeda em 2024, após o lançamento de ETFs do ativo nos Estados Unidos, e a expectativa é que essas compras aumentem em 2025.

As iniciativas estaduais também têm avançado mais rapidamente que a criação de uma reserva nacional de bitcoin. Em um decreto presidencial específico para o mercado de criptomoedas, Trump estabeleceu que sua gestão vai avaliar a viabilidade da proposta e seus possíveis efeitos.

Inicialmente, Trump afirmou que havia interesse em criar uma reserva exclusiva de bitcoin para o país. Nas últimas semanas, porém, fontes ligadas ao governo disseram que outras criptomoedas, como XRP, a Solana e a USDC, podem ser incluídas. A ideia privilegiar ativos digitais criados nos Estados Unidos. Por outro lado, o texto faz menção a ativos digitais já apreendidos pelas autoridades do país, e não à aquisição de novos.

No momento, há um projeto de lei no Senado norte-americano que obrigaria a criação de uma reserva estratégia com potencial de adquirir 1 milhão de unidades de bitcoin, ultrapassando a casa dos US$ 900 bilhões. Entretanto, ele ainda está no início do processo de tramitação.