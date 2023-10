Gestora vai doar parte dos lucros com ETF de futuros de ether para desenvolvedores

A gestora de ativos global VanEck anunciou que vai doar 10% de todos os lucros que obtiver com o seu próximo fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de preços futuros de ether para os principais desenvolvedores da Ethereum, blockchain ligado à criptomoeda, pelos próximos dez anos. O anúncio foi feito pela empresa no X, antigo Twitter.

O beneficiário das doações será o The Protocol Guild, um grupo de mais de 150 desenvolvedores que mantém a tecnologia central da Ethereum atualizada e em funcionamento. A VanEck avaliou que é "justo" que os gestores de ativos devolvam parte de seus rendimentos à comunidade que está construindo o protocolo cripto responsável por dar valor ao ether.

A VanEck disse ainda que “se as finanças tradicionais [TradFi, na sigla em inglês] tem a ganhar com os esforços dos principais contribuidores da Ethereum, faz sentido que também retribuamos o seu trabalho. Instamos outros gestores de ativose de ETFs cripto com aprovação iminente a considerarem também retribuir da mesma forma".

Com esta mudança, a VanEck se junta a outras comunidades criptonativas que apoiam a rede Ethereum, incluindo Lido Finance, Uniswap, Arbitrum, Optimism, ENS Domains, MolochDAO e Nouns DAO. Até o momento, ela foi a única gestora com um ETF de futuros de ether aprovado e disponível a compartilhar esse comprometimento.

De acordo com um painel público que rastreia as doações enviadas à rede principal da The Protocol Guild, 4.846 contribuições geraram mais de US$ 12 milhões em doações. Os fundos são então distribuídos entre os seus membros de acordo com uma proporção ponderada com base nos seus períodos de atividade na rede.

ETF de ether

Os desenvolvedores do núcleo da rede estão supostamente trabalhando no momento na Proposta de Melhoria Ethereum EIP-4844 (Proto-Danksharding). A atualização introduzirá um novo tipo de transação na Ethereum, prometendo reduzir as taxas de movimentações para os protocolos de segunda camada .

A VanEck revelou o seu ETF, batizado de Ethereum Strategy ETF (EFUT) em 28 de setembro. Segundo ela, o fundo recebeu permissão nos Estados Unidos para investir em contratos futuros de ether. O fundo será administrado ativamente por Greg Krenzer, chefe de negociação ativa da VanEck, e foi listado na Chicago Board Options Exchange.

Outras empresas de investimento tradicionais que receberam permissão para oferecer exposição a futuros de ether incluem a Valkyrie e Bitwise, enquanto a fila de pedidos para um ETF de ether à vista continua crescendo, com nomes como Invesco Galaxy, ARK 21Shares e VanEck aguardando aprovação regulatória. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) adiou recentemente a decisão sobre a aprovação de um produto de ether à vista até dezembro.

