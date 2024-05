Louis Vuitton reúne os tenistas Roger Federer e Rafael Nadal nas montanhas da Itália

De uns tempos para cá as marcas de moda de luxo acordaram para o tênis. No ano passado, o italiano Jannik Sinner passou a usar bolsas na quadra e peças em eventos da também italiana Gucci. Já o espanhol Carlos Alcaraz passou a fazer campanha para a Louis Vuitton.

Sinner e Alcaraz são tenistas da novíssima safra, pura geração Z. Agora, a grife francesa lança uma campanha com duas lendas do tênis, o suíço já aposentado Roger Federer e o espanhol em vias de se aposentar Rafael Nadal, os dois na faixa dos 40 anos.

A campanha Core Values traz os tenistas Roger Federer e Rafael Nadal fotografados pelas lentes de Annie Leibovitz. As duas lendas do esporte de raquete aparecem em uma viagem pelas nevadas Dolomitas, na Itália. A nova campanha homenageia as jornadas extraordinárias.

O slogan da campanha é “há jornadas que se transformam em lendas”. A 3.000 metros de altitude, longe da familiaridade da quadra, Nadal e Federer não são vistos como competidores, mas sim como companheiros em uma ascensão compartilhada.

Cumplicidade fora das quadras

Trata-se de uma metáfora para suas carreiras. Quem acompanha tênis já viu diversas cenas de amizade entre os dois competidores, de momentos de choro na despedida das quadras de Federer até momentos hilários dos dois rindo sem parar durante gravação de campanhas beneficentes.

Nas cenas de bastidores da campanha da Louis Vuitton, Federer e Nadal falam das primeiras lembranças um do outro. Com Djokovic, eles viveram a era do ouro do tênis, com 66 títulos de Grand Slam conquistados no total. Federer e Nadal têm estilos diferentes. O suíço é conhecido pela elegância e versatilidade em quadra. Nadal, pela potência e garra.

"Muitos ícones importantes foram parte dessa campanha, então pessoalmente estar nela é algo do qual me orgulho muito, especialmente compartilhando isso com o Roger”, diz Nadal. “Ele foi meu maior adversário e hoje é um amigo próximo. Na minha carreira eu consegui mais do que jamais sonhei, então no final das contas, o legado em termos de seres humanos é o valor mais importante."

Com as montanhas de plano de fundo, a fotografia de Leibovitz traz Fededer com a mochila Christopher Monogram e Nadal com a versão Monogram Eclipse. "Há 17 anos lancei a primeira campanha Core Values e estou encantado em reviver esta série icônica”, diz a fotógrafa, referência em campanhas e editoriais de moda.

A série Core Values já trouxe Pelé, Maradona e Zidane jogando pebolim e Messi e Cristiano Ronaldo frente a um tabuleiro de xadrez. Federer e Nadal não aparecem em nenhuma disputa, de nada, nem de tênis. Nem precisa. Para isso existem os registros das melhores partidas de todos os tempos.