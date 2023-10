Primeiros ETFs de futuros de ether dos Estados Unidos vão estrear na bolsa

A Bitwise Asset Management revisou seu aplicativo de fundo negociado em bolsa (ETF) de negociação à vista de bitcoin e confirmou que a negociação de dois ETFs de futuros de ether começa nesta segunda-feira, 2 de outubro.

A empresa revelou que a negociação está programada para começar para o ETF Bitwise Ethereum Strategy e o ETF Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Strategy. A Bitwise afirmou que esta mudança permitirá que os investidores obtenham exposição aos futuros de ether da Chicago Mercantile Exchange (CME).

O diretor de investimentos da empresa, Matt Hougan, disse:

“Ethereum oferece uma oportunidade de portfólio mais extensa em comparação ao Bitcoin. Alguns investidores veem o Ethereum como uma alternativa, enquanto outros o percebem como um investimento convencional de crescimento, abrangendo atributos de ambos."

Inúmeras empresas que aguardam aprovação para um ETF Bitcoin à vista também entraram na corrida do ETF Ethereum. Recentemente, a empresa de gestão de ativos Invesco também está explorando a possibilidade de lançar o ETF Invesco Galaxy Ethereum.

Bitwise, BlackRock, Invesco e Valkyrie ainda aguardam a aprovação de suas aplicações spot de ETF Bitcoin pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), que atrasou a tomada de decisão em meio a uma iminente paralisação do governo dos EUA.

Além disso, o resultado do processo da Grayscale, que apoia a transformação do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) em um ETF de bitcoin à vista, pode influenciar quando a SEC toma uma decisão sobre a aprovação de aplicações spot de ETF Bitcoin. Em 29 de agosto, um tribunal dos EUA abriu o caminho para a aprovação do ETF de bitcoin à vista da Grayscale ao rejeitar as objeções da agência.

Enquanto isso, o analista da Bloomberg, James Seyffart, divulgou a lista completa de nove ETFs Ethereum Futures programados para receber aprovação rápida da SEC para seu lançamento nesta segunda-feira, 2 de outubro de 2023.

