Gestora bilionária quer comprar mais de R$ 1 bilhão em Solana da FTX

A gestora bilionária Pantera Capital anunciou nesta quinta-feira, 7, que pretende reunir US$ 250 milhões (mais de R$ 1,2 bilhão, na cotação atual) para adquirir as unidades da criptomoeda sol, nativa do blockchain Solana, que atualmente estão em posse da corretora falida FTX. A empresa deverá se desfazer desses ativos ainda neste ano.

A Pantera Capital possui mais de US$ 5,2 bilhões em ativos sob gestão e é focada em investimentos no mundo das criptomoedas. Agora, ela está buscando atrair grandes investidores para reunir o capital necessário para comprar as criptomoedas que serão vendidas pela FTX.

Para isso, ela criou o Pantera Solana Fund, que será aberto para a aquisição de participações por investidores interessados. De acordo com a gestora, os compradores terão a oportunidade de investir na Solana com um preço 39% abaixo da média de 30 dias atual, mas não poderão vender o ativo pelos próximos quatro anos.

Além disso, a Pantera também pretende estabelecer uma taxa de gestão de 0,75% e uma taxa de performance de 10%. A gestora já teria conseguido uma parte do capital necessário para as aquisições, mas ainda não informou um valor específico.

O interesse da gestora está ligado a uma disparada recente no preço da criptomoeda da Solana, que acumula uma valorização de mais de 360% em 2023 e continua subindo neste ano. Ao mesmo tempo, a estratégia da Pantera permitiria adquirir o ativo sem despejar unidades da moeda digital no mercado, evitando um impacto no seu preço.

O possível despejo da quantia bilionária de Solana no mercado foi uma preocupação de investidores em setembro de 2023, quando a Justiça dos Estados Unidos autorizou a FTX a começar o processo de venda dos seus ativos para reunir capital e pagar seus credores e ex-clientes.

Em janeiro deste ano, a corretora falida também vendeu mais de US$ 1 bilhão em participações no ETF de bitcoin da Grayscale. A FTX comprou participações no fundo antes dele receber a permissão para ser convertido em um ETF, e logo depois da mudança decidiu vender suas participações.

Ao todo, corretora falida conta com US$ 3,4 bilhões em ativos, que deverão ser vendidos ao longo dos próximos meses. A FTX foi uma das principais apoiadoras da Solana, o que resultou na quantidade significativa de criptomoedas do projeto sob sua posse.

