Solana: criptomoeda que disparou em 2023 pode continuar subindo para US$ 600, diz analista

A Solana parece estar pronta para se beneficiar fortemente da corrida de alta no atual do mercado de criptomoedas liderada pelo bitcoin, argumenta o analista de mercado independente Hansolar.

Preço da SOL pode chegar a US$ 600

No centro da previsão de alta de Hansolar para o token nativo da Solana está seu potencial para replicar as tendências de preço do ether durante os ciclos de alta do mercado de criptomoedas anteriores. Por exemplo, no ciclo de alta de 2020-2021, o preço do ether subiu de cerca de US$ 85 para US$ 4.935, acompanhando a tendência de alta do bitcoin.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Curiosamente, a tendência de alta do ether cresceu aproximadamente 1.400% depois que o bitcoin estabeleceu um novo recorde de alta acima de US$ 20 mil, conforme mostrado no gráfico de três dias abaixo.

Esse padrão poderia se repetir em 2024, já que o bitcoin ambiciona dar prosseguimento a um mercado de alta prolongado para se consolidar acima do seu recorde histórico de US$ 69 mil, registrado em novembro de 2021. No entanto, como argumenta Hansolar, o fato de o bitcoin renovar seu recorde histórico poderia beneficiar a Solana desta vez e não o Ethereum.

"Anteriormente, O ether decolava quando o bitcoin realmente atingia novas máximas históricas. É então que o varejo compra a SOL como o jogo de recuperação de beta alto", afirmou ele, acrescentando:

"Atualmente, a SOL está a cerca de 50% de sua máxima histórica, da mesma forma que o ether estava em torno da marca de 50% quando o bitcoin estava se aproximando de sua máxima histótica no ciclo anterior."

Dito isso, uma eventual alta do bitcoin em direção a US$ 150 mil, conforme a previsão do chefe de pesquisa da Fundstrat, Tom Lee, poderia fazer com que a Solana almejasse US$ 600 como alvo de preço de longo prazo. Ou seja, quase 450% acima do preço atual da SOL.

Fundamentos da Solana sustentam as previsões de alta da SOL?

Fundamentalmente, a Solana tem se saído bem em termos de adoção recentemente, com o valor total bloqueado (TVL) em seu ecossistema em torno de 20,51 milhões de SOL, o nível mais alto desde janeiro de 2023.

Teoricamente, à medida que mais ativos são bloqueados em plataformas DeFi, a oferta circulante desses tokens pode diminuir, levando a um possível aumento da demanda em relação à oferta. Esse efeito de escassez pode contribuir para a valorização do preço dos tokens bloqueados.

A alta do TVL da Solana parece estar sincronizado com o crescimento sustentado trimestre a trimestre (QoQ) monitorado pela plataforma de recursos de dados Messari.

Notavelmente, a média diária de pagadores de taxas da rede durante o quarto trimestre de 2023 aumentou 103%. No mesmo período, o volume médio diário de negociação das corretoras descentralizadas (DEXs) do ecossistema aumentou 961%, com um aumento de 359% no volume médio diário de transações envolvendo NFTs (tokens não fungíveis).

No primeiro trimestre de 2024, oairdrop do token nativo da DEX Jupiter (JUP), também estimulou a atividade on-chain na blockchain da Solana. Além disso, seus volumes de NFTs atingiram um pico de quase US$ 5 bilhões, ressaltando uma forte demanda subjacente por tokens SOL.

Análise técnica da Solana

No curto prazo, a Solana tem US$ 200 como seu principal alvo, devido à formação de um padrão de continuação de alta em seu gráfico diário.

Chamado de bandeira de touro, o padrão se desenvolve quando o preço se consolida dentro de uma estrutura de triângulo simétrico após um forte movimento de alta. Enquanto isso, ele se resolve depois que o preço ultrapassa a linha de tendência superior e sobe tanto quanto a altura da tendência de alta anterior.

Em 28 de fevereiro, o preço da SOL estava testando a linha de tendência superior da bandeira para empreender um possível rompimento. Se isso acontecer, o preço poderá subir para US$ 200 em março – um aumento de aproximadamente 75% em relação aos níveis de preço atuais.

Por outro lado, um rompimento abaixo da linha de tendência inferior da bandeira corre o risco de invalidar totalmente a configuração de alta. Se isso acontecer, o preço da SOL pode cair tanto quanto o movimento de alta anterior, ou seja, para US$ 60,75, uma queda de cerca de 45% em relação aos níveis de preço atuais.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok