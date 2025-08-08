Transações diárias na Ethereum batem novo recorde em meio à disparada da criptomoeda

A Ethereum bateu um novo recorde importante na última terça-feira, 5. Dados reunidos pela The Block apontam que a rede teve uma nova máxima histórica no seu número de transações diárias, superando o recorde anterior firmado em 12 de maio de 2021. O movimento ocorre em meio à disparada da criptomoeda.

Segundo o The Block, o blockchain teve 1,74 milhão de transações considerando a sua média móvel de sete dias encerrada em 5 de agosto. O valor conseguiu superar o recorde de 1,65 milhão de transações registradas há mais de quatro anos, mostrando o crescimento recente de atividade na rede.

Os dados também indicam que julho foi o mês com o maior número acumulado de transações na história da Ethereum, totalizando 46,67 milhões de transações no período de 31 dias. E, mesmo sem recordes, outras métricas importantes também tiveram avanços positivos.

O número de endereços ativos no blockchain subiu para 683.520 em 5 de agosto, se aproximando do recorde de 743.730 registrado em 12 de maio de 2021. O crescimento reflete uma atualização recente da rede que buscou aumentar a sua escalabilidade potencial.

Para analistas, o crescimento também é resultado de dois movimentos importantes no mercado. O primeiro é o interesse crescente de grandes empresas nas stablecoins, criptomoedas que são pareadas a outros ativos. A Ethereum ainda é o blockchain líder na emissão de stablecoins.

Houve, ainda, o surgimento de uma nova demanda para o ether, com empresas listadas em bolsas de valores ao redor do mundo anunciando a criação de reservas corporativas da criptomoeda. A medida ajuda a valorizar a criptomoeda e a aumentar o otimismo de investidores e usuários com o projeto.

A combinação de uma atividade aquecida na rede, novos canais de demanda e uma adoção institucional ajudou a impulsionar o ether nas últimas semanas. A criptomoeda foi um dos destaques de julho, subindo mais de 20%, e atualmente ronda a casa dos US$ 4 mil.

O movimento também marca uma mudança significativa da posição da Ethereum no mercado. Até poucos meses, o blockchain estava perdendo usuários e projetos, e a sua criptomoeda estava em queda. Agora, um dos mais antigos e importantes projetos do mercado parece ter conseguido reverter esse quadro.

