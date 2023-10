Fundos investem US$ 352 milhões em startups de criptomoedas

Após atingir o nível mais baixo em quase três anos, o interesse de fundos de investimento nas startups do mercado de criptomoedas voltou a crescer em setembro, com US$ 352,89 milhões alocados em empresas do setor. Os dados são do DefiLlama. O valor é 24,5% maior em relação ao total captado em agosto.

Dominância de infraestrutura

O interesse predominante dos fundos de investimento nos projetos focados em fornecer infraestrutura para o mercado de criptomoedas se manteve em setembro. Foram US$ 233,1 milhões destinados a empresas desse segmento, representando 66% de todo o capital investido no mês.

A Bastion garantiu o maior investimento entre as empresas voltadas ao fornecimento de infraestrutura, com US$ 25 milhões recebidos de fundos como a16z e Not Boring Capital. O modelo de negócios da Bastion se baseia em oferecer soluções de custódia de ativos digitais.

Outra rodada de investimento significativa foi conduzida pela Supra, cuja proposta é fornecer interoperabilidade entre redes sem o uso de bridges. A empresa recebeu US$ 24 milhões de fundos como Coinbase Ventures, Animoca Ventures e HashKey.

Em comparação com agosto, o setor de infraestrutura garantiu US$ 30 milhões a mais em aportes no mês de setembro.

Ligeira queda em DeFi

As iniciativas criadas no ambiente das finanças descentralizadas (DeFi) garantiram US$ 40,6 milhões em investimentos no mês passado, montante que é US$ 4,9 milhões menor do que o total captado em agosto.

Apesar da recente queda, o interesse nos projetos de DeFi ainda está no mesmo patamar dos últimos quatro meses. A Brine, exchange descentralizada que utiliza tecnologia de zero conhecimento, recebeu US$ 16,5 milhões em uma rodada liderada pela Pantera Capital. Esse foi o maior volume de investimento recebido por um projeto de DeFi em setembro.

Aportes em jogos

A indústria de jogos voltados para a Web3 recebeu novo fôlego no último mês do terceiro trimestre, com US$ 35 milhões recebidos de fundos de investimento.

Quase todo o valor investido nesse setor em setembro foi destinado ao estúdio Proof of Play, que tem a proposta de desenvolver jogos usando tecnologia blockchain. Em sua rodada seed, liderada por a16z e Greenoaks Capital, a startup recebeu US$ 33 milhões.

Além disso, Balaji Srinivasan, ex-diretor de tecnologia da Coinbase e ex-sócio geral da empresa da a16z, participou como investidor-anjo.

Mais investimentos em Web3 e NFTs

O único investimento feito no setor focado completamente em tokens não-fungíveis (NFTs) foi destinado ao TRLab, que recebeu US$ 5 milhões para desenvolver seu “mercado de arte fina baseado em NFT”. Apesar do valor relativamente baixo, o investimento é US$ 1,5 milhão maior do que o total aportado em agosto nesse segmento.

Os investimentos em aplicações para a Web3 também cresceram, com US$ 3,7 milhões destinados a startups desse setor em setembro.

A IYK, startup com a proposta de facilitar iniciativas ‘phygital’ de marcas e criadores de conteúdo, recebeu US$ 16,8 milhões, o maior investimento destinado a empresas construindo aplicações na Web3.

