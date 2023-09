Fundos de investimento em criptomoedas têm sexta semana consecutiva de saques

Os fundos de investimento em criptomoedas registraram a sexta semana consecutiva de retiradas até o último domingo, 24. De acordo com dados compartilhados pela empresa de análise de mercado Coinshares, as saídas de produtos de investimento em cripto somaram US$ 9 milhões na última semana.

O bitcoin registrou a terceira semana consecutiva de saldo negativo. Os fluxos de saída da semana passada chegaram a US$ 6 milhões. Os produtos de investimento em posições vendidas do ativo registraram retiradas de US$ 2,8 milhões. Por sua vez, o ether registrou sua sexta semana consecutiva de perdas, com um fluxo negativo de US$ 2,2 milhões.

Maior criptomoeda alternativa ao bitcoin do mercado, o ether registrou sua sexta semana consecutiva de saídas. Já utras criptos, especialmente o XRP e a Solana, vêm ganhando a confiança dos investidores e tiveram saldos positivos de US$ 660 mil e US$ 310 mil na última semana, respectivamente. O relatório observou que os investidores estão se tornando mais criteriosos, mas o XRP e a Solana têm registrado aportes contínuos.

O relatório revelou também que houve uma divergência no sentimento dos investidores da Europa e dos Estados Unidos com base nas operações em cada região. Isso ficou evidente com as entradas de US$ 16 milhões em produtos de investimento em criptomoedas europeus e as saídas de US$ 14 milhões de produtos de investimento baseados nos EUA.

Lateralidade no mercado cripto

A divergência foi atribuída à incerteza em torno da regulamentação do mercado de criptomoedas nos Estados Unidos e às recentes ações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) contra empresas do setor. O relatório revelou que os volumes semanais de negociação caíram para menos de US$ 820 milhões, bem abaixo da média de US$ 1,16 bilhão de 2023 até aqui.

O mais recente relatório de mercado de produtos de investimento em criptomoedas da CoinShares reflete o sentimento negativo atual do mercado. O preço do bitcoin está atualmente preso abaixo da resistência de US$ 27 mil e permaneceu praticamente imóvel desde a reunião do Federal Reserve, quando o banco central decidiu não aumentar as taxas de juros dos Estados Unidos.

Enquanto isso, o atraso no pagamento dos credores da empresa falida Mt. Gox também poderia ter desempenhado um papel crucial no comportamento do preço do bitcoin na semana passada. No entanto, o ativo permaneceu imperturbável durante esses dois principais eventos do mercado na maior parte do tempo.

