Edward Snowden diz que grandes empresas querem "domesticar" bitcoin

Edward Snowden, um ex-funcionário da CIA que ficou famoso por vazar informações confidenciais do governo dos Estados Unidos, afirmou na última quinta-feira, 12, que as grandes empresas mundiais estão adotando o bitcoin como uma forma de "domesticar" a criptomoeda e limitar seu potencial.

Snowden falou sobre o tema durante sua participação em uma conferência do setor de criptomoedas em Amsterdã, na Nolanda. Na visão dele, a adoção institucional crescente no mercado cripto acaba servindo como uma forma de ocultar o "verdadeiro valor" do bitcoin, pensando em diversos casos de uso reais.

Nesse sentido, ele avaliou que os investidores de varejo deveriam estar focando menos nos números e buscando "se aprofundar na tecnologia e aplicações" que as criptomoedas possuem. Na visão dele, o mercado cripto enfrenta no momento um risco "alto" de controle por parte de diferentes governos.

Por isso, Snowden defendeu que os investidores deveriam focar em "proteger" o bitcoin de um processo de "institucionalização", que ele acredita que será negativo para a criptomoeda ao aumentar o potencial de controle do ativo por parte de entidades centralizadas.

Futuro do bitcoin

O ex-funcionário da CIA afirmou ainda que, no momento, os desenvolvedores responsáveis por atualizar a rede da criptomoeda deveriam estar trabalhando mais intensamente para tornar o ativo mais anônimo, o que seria a única forma de garantir a concretização do potencial do ativo como defendido pelo seu criador, o misterioso Satoshi Nakamoto.

Caso a garantia da anonimato não seja fortalecida na rede, Snowden acredita que o bitcoin corre o risco de se tornar "apenas" um novo ativo de caráter especulativo nas bolsas de valores dos Estados Unidos, o que representaria a "domesticação" da criptomoeda pelas grandes empresas.

Snowden ressaltou que as instituições financeiras possuem um poder "desequilibrado" em relação ao resto dos investidores. Por isso, a adoção da criptomoeda por parte delas reduziria o poder e participação dos investidores menores, permitindo que elas tenham mais influência sobre o ativo.

Já sobre a regulamentação do mercado cripto, Snowden disse que não se importa com a opinião do presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensler, sobre os ativos. Na sua opinião, a comunidade do bitcoin deveria estar focando em tornar o ativo mais "forte e seguro", e não na sua regulamentação.

