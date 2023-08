Fundador da FTX volta para a prisão após ter fiança revogada nos EUA

O ex-CEO e fundador da FTX Sam Bankman-Fried voltou para a prisão nos Estados Unidos após um juiz revogar a finança que permitia que ele permanecesse em prisão domiciliar. O executivo enfrenta um julgamento no país pela sua participação na falência da corretora de criptomoedas, que chegou a ser a segunda maior do mundo antes da quebra em 2022.

A decisão teria sido tomada após a revelação de que Bankman-Fried teria tentado intimidar testemunhas do caso para evitar depoimentos que o prejudicassem. De acordo com relatos de indivíduos presentes em uma audiência no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, o juiz Lewis Kaplan ordenou a revogação da fiança de Bankman-Fried.

O juiz determinou ainda que Bankman-Fried será mantido na prisão até o final de seus dois julgamentos por fraudes relacionadas às suas atividades na FTX. Os promotores estavam buscando a revogação da fiança de US$ 250 milhões do executivo, que o mantinha fora da custódia desde sua acusação em dezembro de 2022.

Kaplan teria dito que as entrevistas de Bankman-Fried com repórteres do jornal The New York Times resultaram no compartilhamento de informações com a provável intenção de "ferir e assustar" Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, sua ex-colega e namorada.

A equipe jurídica de Bankman-Fried confirmou que ele havia fornecido aos repórteres algumas das informações publicadas, o que levou Kaplan a impor uma ordem de silêncio que impede declarações extrajudiciais relacionadas ao caso criminal.

A procuradora Danielle Sassoon teria citado violações anteriores das condições de fiança de Bankman-Fried, que incluíam uma mensagem no aplicativo Signal para o conselheiro geral da FTX.US, Ryne Miller, em janeiro, o uso de uma rede privada virtual para sua atividade na internet e a divulgação de informações para repórteres com o objetivo de intimidar Ellison.

"Diante das evidências, minha conclusão é que há motivo para acreditar que o réu tentou interferir nas testemunhas pelo menos duas vezes", disse Kaplan, listando violações adicionais. "Considerando tudo, vou revogar a fiança".

Julgamento de Sam Bankman-Fried

Sassoon teria argumentado que o ex-CEO da FTX teria supostamente pedido a testemunhas para apagar determinadas mensagens e documentos. O advogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, teria pedido que juiz permitisse que ele continuasse com as condições de fiança, citando a necessidade de coordenação com a equipe jurídica, e acrescentou que qualquer alegação de intimidação de testemunhas seria um assunto para seu julgamento em outubro.

"O fato de o réu ter sido mais sutil do que um mafioso não significa que está tudo bem. [...] É o suficiente para o tribunal concluir que a detenção é apropriada se ele não for provável de cumprir suas condições de fiança", teria dito Sassoon. "Ele está determinado a interferir na integridade do julgamento".

Até então, Sam Bankman-Fried estava cumprindo uma detenção domiciliar na casa dos seus pais, na Califórnia. Ele enfrenta 12 acusações criminais distribuídas em dois julgamentos programados para começar em outubro de 2023 e março de 2024.

Embora os promotores tenham anunciado em julho que planejavam retirar uma acusação relacionada a violações das leis de financiamento de campanhas devido às condições de um acordo de extradição com as Bahamas, eles disseram que ainda considerarão o suposto esquema como parte de uma acusação de fraude eletrônica.

