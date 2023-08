Nova ferramenta da Mynt, do BTG, permite copiar estratégia de especialistas em cripto

A Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, anunciou o lançamento da ferramenta “Recomendações” nesta segunda-feira, 14. Já disponível no aplicativo e no site, a ferramenta oferecerá ao investidor “pacotes” de criptomoedas selecionadas e balanceadas.

Investidores dos perfis conservador, moderado ou sofisticado e aqueles que desejam obter exposição à setores específicos do mercado de criptomoedas poderão utilizar a ferramenta para investir com facilidade e o aval dos especialistas do BTG.

Dessa forma, os investidores que quiserem seguir à risca a carteira recomendada que a Mynt já disponibiliza todo mês terão um “atalho”, sem precisar balancear e fazer os aportes um por um em cada criptoativo. Para isso, estão disponíveis os pacotes de recomendações nos três perfis de investimento.

Exposição à DeFi e contratos inteligentes

Além disso, o lançamento conta com a novidade das recomendações nos setores de contratos inteligentes e finanças descentralizadas (DeFi). Esses pacotes são recomendados para quem deseja obter exposição ao setor mas não sabe por onde começar.

De acordo com João Galhardo, analista de research da Mynt, a recomendação focada em contratos inteligentes foi estruturada para os investidores que desejam acompanhar de perto a evolução das principais camadas tecnológicas do universo dos ativos digitais. “O portfólio foca nas soluções que estão na vanguarda da escalabilidade e eficiência dos blockchains”, disse.

Já a recomendação de DeFi é projetava para investidores sofisticados que buscam exposição ao universo das finanças descentralizadas. “O portfólio se concentra nas soluções que estão proporcionando maior autonomia, transparência e eficiência ao setor financeiro”, acrescentou.

Ativos selecionados e balanceados por especialistas

Os especialistas de research da Mynt criaram os pacotes de contratos inteligentes e DeFi pensando nos ativos com maior capitalização de mercado, robustez do protocolo, que nunca sofreram ataques hacker ou ficaram fora do ar, e aqueles que possuem um projeto econômico, conhecido como “tokenomics” que não possa trazer incertezas regulatórias no futuro, como por exemplo, o criptoativo ser considerado um valor mobiliário, assunto que tem gerado processos e muita discussão nos EUA.

Por isso, João Galhardo alertou à EXAME que as recomendações não contarão com as criptomoedas que estão “bombando” no momento. Isso porque para além das altas valorizações, o intuito é oferecer ao investidor um ativo seguro e que tenha passado pelo crivo mencionado.

Segurança no investimento também não significa falta de lucro. Criptomoedas como Uniswap (UNI), Synthetix (SNX) e Optimism (OP), que integram as recomendações de DeFi e contratos inteligentes, apresentam alta de 17%, 25% e 30% nos últimos 30 dias, respectivamente.

Diferente dos fundos de índice (ETFs), por exemplo, o investimento com a nova ferramenta da Mynt é direto em criptoativos e não é rebalanceado pelos especialistas. Ou seja, o investidor pode mudar a sua alocação, comprar ou vender seus ativos a qualquer momento de forma individual se assim desejar.

Atuação do BTG em cripto

Há seis anos investindo em expertise sobre criptoativos, o BTG Pactual é um dos bancos de investimento pioneiros no setor no Brasil. A intenção do lançamento, segundo Pedro Frazão, Product Manager da Mynt, é facilitar a diversificação de carteira do cliente que não deseja ficar preso apenas ao bitcoin e ether, as duas mais famosas e maiores criptos do mundo em valor de mercado.

“O mais importante aqui é permitir aos iniciantes no universo cripto que eles saibam como ingressar em cada uma das teses e consigam investir na proporção que julgamos adequada para cada tipo de perfil. A intenção é ajudar o investidor a diversificar a carteira, sem ficar preso apenas ao bitcoin e ether. E quando o investidor quer investir em outras moedas, ele pode ficar na dúvida em quanto investir. Além disso, podemos facilitar a vida do investidor que quer seguir a nossa carteira recomendada e ao invés de ter que fazer isso separado ele pode investir com apenas um clique”, explicou Frazão em entrevista à EXAME.

