'Flash Crash' das criptomoedas foi 'interrupção breve', não mudança estrutural no ciclo, diz gestora

O "flash crash" que atingiu o mercado de criptomoedas na última sexta-feira, 10, e resultou na maior liquidação da história do setor foi uma "interrupção breve" do seu ciclo de alta, e não uma reversão estrutural da sua tendência de alta. É o que afirma Matt Hougan, CIO da gestora Bitwise.

A queda da última sexta-feira foi desencadeada pela escalada na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, com o presidente Donald Trump anunciando novas tarifas contra o país rival. O pânico no mercado gerou um efeito dominó no mercado futuro que culminou em US$ 19 bilhões liquidados.

Além das fortes perdas no mercado de futuros, diversas criptomoedas tiveram quedas expressivas, que chegaram à casa dos 90%. O bitcoin, por exemplo, caiu dos US$ 114 mil para os US$ 103 mil em poucos minutos. O XRP despencou mais de 30%, e o ether, mais de 20%.

Entretanto, os principais ativos do setor acabaram se recuperando quase que integralmente nas horas e dias seguintes, conforme investidores enxergaram uma oportunidade de compra devido aos preços baixos após uma liquidação excessiva no mercado.

Diante desse cenário, a Bitwise afirma que a recuperação mostra que "não houve nenhuma mudança em termos de fundamentos na perspectiva para as criptomoedas. Coisas como a tecnologia por trás dos ativos, a sua segurança e o ambiente regulatória continuam os mesmos".

Sem "pânico real"

Hougan ressaltou que nenhuma grande empresa do setor quebrou devido ao evento, a tecnologia blockchain não enfrentou disrupções e o mercado reagiu de forma saudável após as perdas. Os dados indicam, portanto, que a tendência de alta dos ativos deve ser mantida.

"As criptomoedas conseguiram uma nota boa o suficiente para passar de ano", avalia o executivo. Para Hougan, o desempenho foi tão bom, ou até melhor, quanto o do mercado tradicional em situações semelhantes. Ele disse ainda que os investidores não deram sinais de "pânico real".

A avaliação do executivo é que o episódio de "flash crash" pode ter assustado pela dimensão, mas que "não terá nenhuma consequência de longo prazo" para o setor. "Com o tempo, espero que o mercado recupere o fôlego e renove sua atenção aos fundamentos das criptomoedas. Quando isso acontecer, acredito que o ciclo de alta continuará em ritmo acelerado".

