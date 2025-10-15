Future of Money

'Flash Crash' das criptomoedas foi 'interrupção breve', não mudança estrutural no ciclo, diz gestora

Executivo da Bitwise afirma que queda recorde no mercado cripto no início de outubro não deve alterar tendência de alta dos ativos

Criptomoedas: 'flash crash' não deve reverter ciclo de alta (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12h09.

O "flash crash" que atingiu o mercado de criptomoedas na última sexta-feira, 10, e resultou na maior liquidação da história do setor foi uma "interrupção breve" do seu ciclo de alta, e não uma reversão estrutural da sua tendência de alta. É o que afirma Matt Hougan, CIO da gestora Bitwise.

A queda da última sexta-feira foi desencadeada pela escalada na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, com o presidente Donald Trump anunciando novas tarifas contra o país rival. O pânico no mercado gerou um efeito dominó no mercado futuro que culminou em US$ 19 bilhões liquidados.

Além das fortes perdas no mercado de futuros, diversas criptomoedas tiveram quedas expressivas, que chegaram à casa dos 90%. O bitcoin, por exemplo, caiu dos US$ 114 mil para os US$ 103 mil em poucos minutos. O XRP despencou mais de 30%, e o ether, mais de 20%.

Entretanto, os principais ativos do setor acabaram se recuperando quase que integralmente nas horas e dias seguintes, conforme investidores enxergaram uma oportunidade de compra devido aos preços baixos após uma liquidação excessiva no mercado.

Diante desse cenário, a Bitwise afirma que a recuperação mostra que "não houve nenhuma mudança em termos de fundamentos na perspectiva para as criptomoedas. Coisas como a tecnologia por trás dos ativos, a sua segurança e o ambiente regulatória continuam os mesmos".

Sem "pânico real"

Hougan ressaltou que nenhuma grande empresa do setor quebrou devido ao evento, a tecnologia blockchain não enfrentou disrupções e o mercado reagiu de forma saudável após as perdas. Os dados indicam, portanto, que a tendência de alta dos ativos deve ser mantida.

"As criptomoedas conseguiram uma nota boa o suficiente para passar de ano", avalia o executivo. Para Hougan, o desempenho foi tão bom, ou até melhor, quanto o do mercado tradicional em situações semelhantes. Ele disse ainda que os investidores não deram sinais de "pânico real".

A avaliação do executivo é que o episódio de "flash crash" pode ter assustado pela dimensão, mas que "não terá nenhuma consequência de longo prazo" para o setor. "Com o tempo, espero que o mercado recupere o fôlego e renove sua atenção aos fundamentos das criptomoedas. Quando isso acontecer, acredito que o ciclo de alta continuará em ritmo acelerado".

