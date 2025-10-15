Criptomoeda USDC vai triplicar de valor até 2027 e chegar a US$ 220 bilhões, projeta gestora

A gestora Bernstein divulgou um relatório na última terça-feira, 14, em que afirma que a criptomoeda pareada ao dólar USDC vai triplicar de valor até o ano de 2027 e chegar a uma capitalização na casa dos US$ 220 bilhões. O valor também ampliaria a fatia de mercado da stablecoin.

Atualmente, a criptomoeda já é a segunda stablecoin do mundo, com uma fatia de mercado próxima aos 29%. A projeção do Bernstein é que a fatia tende a crescer nos próximos dois anos, ultrapassando os 33%. Apenas nos últimos 18 meses, ela já cresceu 6%.

A avaliação da gestora é que a USDC tende a ser beneficiada por uma busca no mercado por stablecoins pareadas ao dólar que sejam reguladas, conforme empresas tradicionais voltam-se ao segmento. A Circle, emissora da USDC, é regulada nos Estados Unidos e têm capital aberto.

Apesar da projeção de crescimento para o ativo, o Bernstein acredita que a USDT manterá a sua posição como a maior stablecoin do segmento. Atualmente, ela conta com uma capitalização de mercado de US$ 180 bilhões, resultando em uma fatia de 62% do mercado.

A projeção da gestora também chama a atenção porque a capitalização de mercado atual das stablecoins é levemente superior à projeção do Bernstein apenas para a USDC. O segmento acumula um valor total de US$ 290 bilhões, concentrado nas criptomoedas pareadas ao dólar.

A capitalização atual da USDC é de US$ 76 bilhões. Além das duas principais stablecoins, o segmento também conta com criptomoedas como a USDe, a Dai e a USDS, todas pareadas ao dólar e com capitalizações que não ultrapassam a casa dos US$ 15 bilhões.

Sobre a USDC, a avaliação do Bernstein é que a aposta do projeto na criação de parcerias com grandes corretoras de criptomoedas e um foco no cumprimento de regulações criaram uma vantagem de liquidez "difícil de replicar", além de uma aceitação maior no mercado tradicional.

As características do projeto também devem ser impulsionadas pela aprovação nos Estados Unidos do Genius Act, a primeira regulação do país voltada especificamente às stablecoins. Com isso, a USDC se consolida como a "maior stablecoin regulada do mundo", e tende a ter um forte crescimento.

