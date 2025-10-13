R$ 100 bilhões perdidos em 1 dia: entenda a causa da maior liquidação da história das criptomoedas

O mercado de criptomoedas enfrentou na última sexta-feira, 10, o maior evento de liquidação da sua história. Ao todo, o setor registrou US$ 19 bilhões (R$ 103 bilhões, na cotação atual) em perdas durante um único dia. O valor superou as liquidações diárias em momentos mais adversos, incluindo a pandemia de Covid-19, o início da Guerra da Ucrânia e a quebra da FTX.

Dados do mercado indicam que quase todas as liquidações ocorreram em contratos futuros do tipo long. Nesse tipo de produto, o comprador espera uma valorização do ativo no contrato em relação ao preço no momento em que o contrato é adquirido.

As perdas nesses contratos foram de, aproximadamente, US$ 16,7 bilhões. Já os contratos de criptomoedas do tipo short — em que a expectativa era de um valor menor que o preço no momento em que o contrato foi adquirido — tiveram mais de US$ 3 bilhões em liquidações.

Informações também indicam que as perdas diárias foram mais intensas nas chamadas altcoins, criptomoedas alternativas ao bitcoin. Alguns ativos consolidados no mercado, como a Sui, chegaram a ter quedas na casa dos 80%, algo pouco usual para o setor.

O próprio bitcoin registrou perdas significativas, caindo de cerca de US$ 114 mil para cerca de US$ 103 mil em poucos minutos, uma queda de mais de 13%. Em geral, os ativos conseguiram recuperar boa parte das perdas no dia, com o próprio bitcoin devolvendo a queda.

Entretanto, a onda histórica de liquidações gerou prejuízos bilionários para investidores. Analistas avaliam que, na prática, o mercado de criptomoedas está "começando do zero" após o evento, que eliminou quase toda a sua alavancagem e negociações nos mercados futuros.

O que gerou a queda?

Especialistas explicam que a queda na última sexta-feira foi um "flash crash" no mercado de criptomoedas. O termo se refere a um momento de queda intensa e rápida generalizada no mercado, mas em geral com uma recuperação logo depois do evento. O mercado tradicional enfrentou casos semelhantes no passado.

As liquidações começaram ainda na manhã, quando o presidente dos Estados Unidos Donald Trump compartilhou uma ameaça de que estabeleceria uma tarifa adicional de 100% contra a China caso o país realmente limitasse suas exportações de materiais de terras raras.

Entre a manhã e as primeiras horas da tarde, o mercado de criptomoedas teve pouco mais de US$ 4 bilhões em liquidações. Já os US$ 15 bilhões adicionais foram perdidos quando Trump confirmou as novas tarifas contra o país, na prática escalando a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O cenário gerou uma forte aversão a riscos e preocupações com a situação macroeconômica global, prejudicando principalmente ativos de risco, caso das criptomoedas.

Ao mesmo tempo, a aversão resultou em quedas intensas nos preços que desencadearam uma onda de liquidações no mercado de preços futuros. O efeito dominó piorou o quadro e acabou retroalimentando as quedas, piorando o desempenho do setor até que as liquidações acabassem.

Em seguida, investidores viram uma oportunidade boa de compra devido às quedas expressivas, alimentando a recuperação do mercado.

