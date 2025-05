Fifa anuncia criação de blockchain próprio e migração de plataforma de NFTs

A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 22, o lançamento de um blockchain próprio. A rede é resultado de uma parceria com a Avalanche e será o novo lar de todas as coleções de NFTs (tokens não-fungíveis) da principal entidade do futebol mundial, com o abandono de outras redes.

Em comunicado, a Fifa afirmou que o novo projeto busca desenvolver "as bases para o futuro dos colecionáveis digitais, ingressos em formato NFT e uma nova era de engajamento com torcedores". A organização classificou a nova rede como uma "mudança significativa na estratégia de blockchain".

A ideia é usar a rede própria para "consolidar seu ecossistema digital na infraestrutura de alto desempenho da Avalanche, com o objetivo de atender seus 5 bilhões de fãs ao redor do mundo". A rede foi criada a partir da arquitetura customizável oferecida pela Avalanche.

Além de reunir colecionáveis digitais já existentes, a Fifa prometeu que deve lançar novos ativos digitais no futuro. O desenvolvimento da nova rede foi realizado pela Modex, que buscou criar um projeto que fosse adequada às necessidades de escala da organização.

John Nahas, Chief Business Officer da Ava Labs, responsável pela Avalanche, afirmou que "a decisão da Fifa de lançar sua rede blockchain na Avalanche é uma prova da capacidade da nossa tecnologia de sustentar aplicações em escala global com velocidade, flexibilidade e segurança".

A Ava Labs afirma que a rede deverá contar com transações rápidas, de baixo custo e podendo ser finalizadas em 1 segundo, além de escalabilidade elevada. Haverá, ainda, interoperabilidade com outras redes blockchain.

Futuro do blockchain

O projeto contará com uma primeira fase voltada à migração dos NFTs da Fifa lançados nos blockchains Polygon e Algorand, que serão abandonados pela organização. O Fifa Collect, marketplace da Fifa, também será integrado à nova rede. Há, ainda, a ideia de integrar a tecnologia aos sistemas de ingressos e engajamento com torcedores.

"Novos anúncios serão feitos nos próximos meses, à medida que a Fifa revelar novas iniciativas baseadas em blockchain que antecedem os principais eventos globais do futebol", pontua o comunicado. A Copa do Mundo Masculina ocorrerá em 2026, enquanto a Feminina está prevista para 2027, no Brasil.

