Fifa anuncia nova coleção de NFTs com vantagens para a Copa do Mundo de 2026

A Federação Internacional de Futebol (Fifa), órgão responsável por organizar as competições internacionais de futebol, anunciou o lançamento de sua própria coleção de tokens não fungíveis (NFTs. na sigla em inglês) antes da Copa do Mundo de 2026 e do Mundial de Clubes 2023, que teve início nesta semana.

De acordo com o anúncio publicado pela organização na segunda-feira, 11, uma colaboração com a empresa de blockchain Modex resultou em uma coleção inaugural de 100 NFTs que estreará em 15 de dezembro, oferecendo também a chance de garantir ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026.

Além disso, um total de 900 outros colecionáveis digitais serão emitidos na rede blockchain Polygon e oferecidos no marketplace OpenSea ainda neste mês, incluindo momentos memoráveis do Mundial de Clubes 2023 e versões digitais de memorabilia.

"Agendada para começar em Jeddah, Arábia Saudita, em 12 de dezembro, o Mundial de Clubes da Fifa reúne sete dos maiores times de futebol do mundo. Os campeões das seis confederações da Fifa estão todos participando", destacou a organização. Os NFTs estarão disponíveis na plataforma homônima Fifa+ Collect, que foi lançada em setembro de 2022 e está ligada ao blockchain Algorand.

Plataforma de NFTs da Fifa

"Os colecionáveis digitais aumentam as maneiras pelas quais os fãs podem interagir com seus jogadores, times e o jogo que amam, e estamos honrados em apoiar a Fifa na realização deste objetivo", comentou Francesco Abbate, CEO da Modex.

Desde a sua criação, a plataforma Fifa+ Collect facilitou 11 lançamentos de NFTs, com 909.255 colecionáveis digitais cunhados e 16.448 detentores até o momento. A plataforma registrou um volume total de negociação de US$ 2,4 milhões nos mercados primário e secundário de NFTs desde então.

No entanto, "o volume de cunhagem pode ser enganoso, pois a Fifa+ Collect Info não consegue distinguir os pacotes obtidos gratuitamente em desafios dos pacotes comprados com USDC [uma stablecoin pareada ao dólar]", como adverte a Fifa+ Collect Info.

