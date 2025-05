Especulação x utilidade: fan tokens ainda podem render dinheiro?

Os fan tokens ainda vivem um momento de evolução entre o hype e a consolidação, mas sua verdadeira utilidade e potencial começam a ganhar força no mercado. Como esses tokens podem entregar valor real aos fãs e ao esporte? Eles podem te render dinheiro? Quais inovações já estão acontecendo para transformar a experiência do torcedor? E qual o futuro da integração da tecnologia blockchain nesse cenário?

Para responder essas perguntas, Marina Fagali, gerente sênior de relações públicas e institucionais da Chiliz e coordenadora do grupo de trabalho de políticas públicas da ABCripto foi a convidada da última edição do podcast do Future of Money. Ela compartilha insights sobre o papel dos fan tokens, as soluções inovadoras que estão surgindo, e o impacto da blockchain na construção de comunidades esportivas mais engajadas e participativas. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

