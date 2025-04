Criptomoeda Mantra despenca 90%; equipe cita 'vendas irresponsáveis' de investidores

A criptomoeda Mantra despenca nesta segunda-feira, 14, perdendo quase todo o seu valor e registrando um dos piores desempenhos de um ativo digital em 2025. Dados da plataforma CoinGecko indicam que o token acumula uma queda de 91% no acumulado das últimas 24 horas.

A forte queda da criptomoeda gerou especulações entre investidores de que o projeto poderia ser um golpe para roubar fundos de investidores, com os fundadores realizando vendas para lucrar e derrubar o preço do ativo. Nas redes sociais, porém, os responsáveis pelo projeto negaram a possibilidade.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, o projeto disse que a queda foi "iniciada por liquidações irresponsáveis, que não têm nada a ver com o projeto. Nós queremos deixar algo claro: isso não está ocorrendo por causa do nosso time. Estamos investigando e compartilharemos mais detalhes".

A publicação disse ainda que, mesmo com a forte queda, a "Mantra permanece fundamentalmente forte". Já John Patrick Mullin, um dos fundadores do projeto, disse que "o timing e o tamanho da queda sugere que houve um encerramento repentino de posições sem um aviso".

Para ele, o derretimento da criptomoeda estaria ligada a uma forte venda de unidades da criptomoeda em uma corretora. Entretanto, ele não ofereceu explicações concretas ou provas para corroborar essa possibilidade. Com isso, o mercado segue especulando sobre as causas da queda.

A equipe por trás da Mantra nega que tenha cometido um "rug pull", ou puxada de tapete, golpe em que pessoas com grandes quantidades do ativo - geralmente os fundadores - decidem vender todas as unidades e embolsar lucros. No processo, o valor despenca e os outros investidores ficam no prejuízo.

A Mantra vinha ganhando destaque no mercado cripto em 2025 por ser um blockchain focado na tokenização de ativos do mundo real já levando em conta exigências regulatórias sobre esse tipo de operação. O segmento de tokenização tem ganhado espaço no mundo cripto.

Com a queda, a Mantra perdeu a sua posição entre as 100 maiores criptomoedas do mercado. Atualmente, o ativo conta com uma capitalização de mercado de US$ 495 milhões, e milhares de investidores estão operando no prejuízo graças à queda repentina.

