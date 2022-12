Fan tokens: como os criptoativos conectaram torcedores e times brasileiros em 2022

Os Fan Tokens estiveram entre as maiores novidades do universo dos esportes nos últimos anos. Times de futebol importantes apostaram na nova tecnologia para se conectar com seus torcedores, como Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester City e outros gigantes.

Depois de fazer sucesso e animar a torcida do futebol ao longo de 2021, os fan tokens apresentaram quedas significativas em suas cotações em 2022, em um movimento similar ao da maioria dos criptoativos no mesmo período. No entanto, os fan tokens não se resumem apenas à especulação.

O que são fan tokens?

Eles têm o propósito de trazer novas funcionalidades e benefícios para o torcedor, como a possibilidade de acesso antecipado a eventos e produtos, além de votar em determinadas decisões do clube.

Dessa forma, os times conquistaram uma nova forma manter a paixão do torcedor viva em tempos de pandemia. Os clubes também geraram uma nova fonte de receita e passaram a atingir um público de nível mundial com o que é possível classificar como a “moeda de troca” entre o clube e o torcedor.

Classificados como utility tokens, ou “tokens de utilidade”, os fan tokens vão além da mera especulação. Apesar de seu preço poder subir ou cair de acordo com a oferta e a demanda, a principal função dos fan tokens é promover benefícios para os seus investidores.

Cenário brasileiro

No Brasil, Santos, Flamengo, Corinthians e São Paulo são os times que possuem os maiores fan tokens em valor de mercado atualmente, segundo dados do CoinGecko. Com exceção do SANTOS, token do “peixe” que foi desenvolvido pela Binance, o restante foi criado pela Socios.com, empresa focada em fan tokens esportivos.

Outras empresas também atuam no desenvolvimento de tokens do gênero, como Bitci, responsável pelo fan token da Seleção Brasileira, e a Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, com o IMORTAL, fan token do Grêmio.

• Santos FC (SANTOS)

O fan token do Santos foi desenvolvido pela Binance e é o maior fan token de clube brasileiro em valor de mercado atualmente. Cotado a US$ 4,62, o SANTOS está quase 80% abaixo de sua máxima histórica, quando ele atingiu US$ 22,34 em 25 de setembro de 2021, segundo dados do CoinGecko.

Quanto aos seus benefícios para além da especulação, o token do “peixe” oferece ao torcedor uma comunidade, produtos exclusivos, colecionáveis digitais, descontos e o acesso a eventos do time.

• Flamengo (MENGO)

O Flamengo é o clube com a maior torcida do Brasil e anunciou o lançamento de seu fan token, o MENGO, em setembro de 2021. Em menos de duas horas, foram vendidos mais de R$ 1,5 milhão em tokens.

Atualmente, o token está 85% abaixo de sua máxima histórica, quando o MENGO bateu US$ 3,94 em 10 de novembro de 2021. No momento, o token é cotado a US$ 0,56, de acordo com dados do CoinGecko.

Entre os benefícios propostos pela Socios.com para os fan tokens, estão a possibilidade de votar em decisões, fazer palpites sobre as partidas e acumular pontos. No entanto, cada benefício não está divulgado de forma clara no site da empresa, e nem quais se aplicam a qual fan token.

No aplicativo da Socios.com é possível visualizar os benefícios com maior clareza e tomar conhecimento de atividades que acumulam pontos.

Em posse do fan token também é possível participar de “caçadas” a tokens gratuitos e dar palpites sobre os jogos do time e ganhar pontos com isso, a fim de conquistar o posto de “líder” do seu time. No aplicativo, também é possível ganhar “xp” ou experiência e subir de nível.

Outros benefícios são mencionados pela Socios.com em suas plataformas, como conhecer jogadores, jogar uma partida com jogadores antigos, ganhar produtos exclusivos, ingressos para partidas, entre outros. Contudo, todas elas são sinalizadas como “em breve”.

Apesar disso, reclamações na App Store da Apple revelam problemas que usuários já enfrentaram, como dinheiro preso no aplicativo, saldo mínimo para saque, taxas e condições “escondidas que dificultam as transações” e falta de suporte adequado.

• Corinthians (SCCP)

Lançados em setembro de 2021, os fan tokens do Corinthians renderam R$ 8,8 milhões em duas horas ao clube paulista. Atualmente cotado a US$ 0,34, o SCCP está quase 91% abaixo de sua máxima histórica. Em 16 de setembro, o token chegou a valer US$ 3,81.

Desenvolvidos pela Socios.com, os fan tokens do Corinthians possuem os mesmos benefícios dos outros lançados pela plataforma, e podem ser acessados via aplicativo, onde é possível votar em enquetes, entre outras opções.

• São Paulo FC (SPFC)

O fan token do São Paulo foi lançado em setembro de 2021 pela Socios.com. Na época, o preço do SPFC disparou para sua máxima histórica de US$ 2,33. No entanto, desde então a cotação do token caiu 90% para US$ 0,23, segundo dados do CoinGecko.

Assim como os outros fan tokens desenvolvidos pela Socios.com, os benefícios do SPFC são a votação em enquetes, palpites em partidas e o acúmulo de pontos na plataforma.

Em 2022, o clube paulista demonstrou que tem intenções de modernizar suas operações e a relação com o torcedor para além dos fan tokens. O São Paulo criou um hub de inovação em julho e anunciou o uso de blockchain, ingressos em NFTs e um token de governança.

• Grêmio (IMORTAL)

Outra novidade anunciada em 2022 para o setor foi o Fan Pass do Grêmio. Proposto como uma “evolução do fan token” pela Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, o fan pass retoma o conceito primordial dos fan tokens e foca na experiência do torcedor.

Com o Fan Pass do Grêmio, torcedores terão acesso a um aplicativo com a identidade visual do clube e dinâmica intuitiva, permitindo um sistema engajado, de acordo com um comunicado de imprensa.

Ao mesmo tempo, a ideia é que os detentores do token se transformem em nano influenciadores. Apesar de ainda não ter sido lançado, uma comunidade para o token IMORTAL já foi criada no Telegram.

Confira a lista completa de benefícios do IMORTAL:

- Resgate de experiência incríveis: os torcedores donos do token IMORTAL poderão resgatar diferente níveis de experiências, que vão desde ações exclusivas com o clube até ações com parceiros e patrocinadores

- Recompensas por Engajamento: Ganho por engajamento e venda através do Grêmio (Influencer).

- E-Commerce: Torcedor poderá trocar tokens por itens exclusivos do clube

- Tokenback: Tokenback por compra no Grêmio Shopping.

- Acesso a conteúdo exclusivo: Através do "Membros Exclusivos" ao se cadastrar no app e acesso às listas VIP.

- Desafios e Prêmios exclusivos: descontos, itens exclusivos, brindes, ganhos em compras offline, registradas em desafios no App, entre outros

Segundo seus desenvolvedores, o fan pass vai além de uma operação de licenciamento em que o clube ganha na oferta do criptoativo. Isso porque tudo o que for resgatado dentro do aplicativo em termos de produtos ou experiências terá o potencial de gerar receita.

Além da Mynt, estão envolvidos no projeto a Win The Game, banker do setor de esporte e entretenimento e a Wiboo, startup de tecnologia em blockchain. O escritório de advocacia Marcello Macêdo Advogados foi quem assessorou juridicamente a operação.

“O modelo de Fan Tokens atualmente incentiva o investidor a manter os tokens parados, podendo sofrer variação de mercado e perda de valor. Com o Fan Pass o torcedor terá acesso a um portfólio de experiências e produtos. Para fazer o resgate, bastará apenas utilizar seus tokens”, explicou Gustavo Matos, especialista de criptoativos da Mynt.

“A evolução do mercado de Fan Tokens é permitir que o token de fato tenha uma utilidade tangível, no qual o seu preço esteja atrelado ao valor percebido das experiências e produtos que serão resgatados”, acrescentou.

