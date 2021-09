Flamengo fecha parceria com a Socios.com para lançar criptomoeda oficial

Em um movimento que parece ter se tornado comum entre os maiores clubes do planeta, o Flamengo anunciou o lançamento do seu fan token oficial, convidando a maior torcida do Brasil a se aproximar do universo dos criptoativos através da paixão pelo futebol.

O anúncio foi feito na sexta-feira através do site oficial do clube. Uma vez aprovado pelo Conselho deliberativo do Flamengo em uma votação prevista para ocorrer nos próximos dias, o fan token será lançado ainda este ano em uma parceria com a plataforma Socios.com. Além do acordo para a emissão do fan token, a empresa também irá patrocinar o clube.

O contrato prevê a a exposição da marca na camisa de treino do time de futebol masculino profissional e no uniforme de jogo do time feminino e das categorias de base, além de um pacote de mídia na FlaTV, nas redes sociais do Flamengo, nas postagens de aniversário e durante a divulgação da escalação da equipe masculina profissional em dias de jogos.

O contrato terá validade até o final de 2025. Além de um valor fixo não divulgado, o Flamengo terá direito a parte das receitas obtidas com a venda dos tokens.

O anúncio do acordo veio logo em seguida ao grande sucesso de vendas do fan token do Corinthians, que teve o seu lançamento na quinta-feira, no qual as 850.000 unidades do $SCCP foram vendidas em menos de três horas, arrecadando 8,8 milhões para o alvinegro paulistano e a Socios.com.

Os fan tokens já são uma tendência mundial e os acordos com Corinthians e Flamengo seguem os moldes de parcerias que a Socios.com estabeleceu com gigantes do futebol europeu. Os clubes brasileiros se juntam a um grupo seleto que conta com Paris Saint-Germain, Barcelona, Juventus, Manchester City, entre outros.

Os fan tokens são uma modalidade de criptoativos vinculadas a entidades esportivas que aproximam os torcedores do dia a dia do clube através da participação direta em eventos e promoções exclusivas.

Segundo informações divulgadas no site do clube, o torcedor rubro-negro que adquirir o fan token poderá, por exemplo, votar em detalhes do uniforme do time ou opinar sobre a música que irá tocar no aquecimento pré-jogo.

Além de Flamengo e Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco, Cruzeiro e Coritiba são outros clubes brasileiros que vêm desenvolvendo ações de inserção do time e de sua torcida no universo dos criptoativos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube