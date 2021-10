Flamengo vende 1,5 milhão de fan tokens em apenas 2 horas na Socios.com

A Socios.com, empresa que está comercializando o fan token $MENGO anunciou no Twitter que todas as unidades (1.5 milhão) já se esgotaram.

A plataforma disponibilizou o fan token para o público nesta terça-feira, 19, às 10h. Duas horas depois, a Socios publicou no twitter que todas as unidades tinham se esgotado.

❤️🖤YOU ARE EPIC, NAÇÃO! A Brazilian record-breaking FTO®.

All 1,500,000 $MENGO Fan Tokens made available are SOLD-OUT. A huge thank you to everyone who joined from all over the world!$MENGO will return to the Socios App on 26/10.

⚡️ $CHZ pic.twitter.com/nG1tgTZLfY

— Socios.com (@socios) October 19, 2021