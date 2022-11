Grêmio quer criar ‘evolução do fan token’ focada na experiência e utilidade

O Grêmio é o mais novo time de futebol brasileiro a investir no mercado de ativos digitais. O clube anunciou nesta quarta-feira, 9, o lançamento do Fan Pass $IMORTAL em parceria com a Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

A ideia é que o Fan Pass seja uma evolução do Fan Token, já muito utilizado por clubes brasileiros para elevar e digitalizar a interação com seus torcedores na nova era da internet.

“O ingresso no universo dos criptoativos é mais um passo do cube em direção à inovação. Além disso, a iniciativa é uma forma de gerar ainda mais engajamento e conexão com os nossos torcedores, que poderão ter acesso a uma série de conteúdos e experiências que só o token do Grêmio irá oferecer", afirma Carlos Amodeo, CEO do Grêmio.

Com o Fan Pass do Grêmio, torcedores terão acesso a um aplicativo com a identidade visual do clube e dinâmica intuitiva, permitindo um sistema engajado, segundo um comunicado de imprensa.

Além da Mynt, estão envolvidos no projeto a Win The Game, banker do setor de esporte e entretenimento e a Wiboo, startup de tecnologia em blockchain. O escritório de advocacia Marcello Macêdo Advogados foi quem assessorou juridicamente a operação.

“A criação do Fan Pass é um importante avanço, especialmente para os torcedores que saem de um entretenimento passivo para tornarem-se personagens centrais”, disse Claudio Pracownik, CEO da Win The Game.

Diferentemente dos modelos de Fan Tokens já existentes, o Fan Pass vai além de uma operação de licenciamento, na qual o clube ganha apenas na oferta do criptoativo, mas tudo o que for resgatado dentro do aplicativo em termos de produtos ou experiências terá potencial de gerar receita.

Ao mesmo tempo, a ideia é que os detentores do token se transformem em nano influenciadores. Uma comunidade para o $IMORTAL já foi criada no Telegram.

“As tecnologias dão acesso à comunicação, compras, entretenimento e mais que isso, experiências que talvez o dinheiro não compre. O Fan Pass é a forma mais fácil e escalável para encurtar a distância entre torcedores e ídolos ou times do coração, graças à acessibilidade tecnológica e financeira que o modelo oferece”, afirmou Pedro Alexandre, CEO e fundador da Wiboo.

