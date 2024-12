"Falar mal do bitcoin é fácil. Difícil é não ter", diz gestor brasileiro

Pedro Cerize, sócio-fundador da Skopos Investimentos, ficou conhecido entre investidores de criptomoedas por, no passado, ser um crítico do bitcoin e da sua tese de investimentos. Recentemente, porém, ele indicou que mudou de opinião sobre o ativo. Nesta semana, após a criptomoeda superar os US$ 100 mil, ele voltou a compartilhar uma visão favorável sobre o projeto.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, poucas horas depois do bitcoin bater o novo recorde de preço e superar uma barreira técnica e psicológica relevante, Cerize disse que "falar mal do bitcoin é fácil. Difícil é não ter". Semanas antes, ele revelou que investiu na criptomoeda antes dela iniciar seu último ciclo de alta.

A história começou quando, em junho, ele fez uma aposta pelo X de que o Ibovespa teria uma valorização maior que a criptomoeda nos próximos dois anos. A aposta envolvia um valor final de mais de R$ 100 mil, que seria dado dependendo do desempenho do ativo e do principal índice da Bolsa de Valores no período.

Meses depois, porém, Cerize revelou uma mudança de opinião sobre o tema. Ele comentou que decidiu investir no bitcoin pouco antes do ativo disparar após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, quando a criptomoeda entrou em uma sequência de recordes de preço.

Após a revelação, o gestor afirmou que "no mercado seu objetivo não é ter razão, é ganhar dinheiro. E mais, dinheiro não é um fim, mas um meio. A única coisa que dinheiro pode comprar é liberdade. Mas se você se tornar escravo do dinheiro, você já perdeu, ganhando ou perdendo".

Cerize disse ainda que é "melhor ganhar dinheiro que ter razão" ao justificar o seu investimento no bitcoin. Ele compartilhou ainda outra publicação, feita em 7 de outubro, em que afirmava que a criptomoeda estaria próxima de outro forte movimento de valorização como justificativa da sua decisão.

Segundo o gestor, o investimento foi feito por meio do ETF de bitcoin da BlackRock, o IBIT. Recentemente, Cerize também comentou que "se tem uma coisa que eu aprendi sobre bitcoin é que ele é melhor que outras criptomoedas", voltando a elogiar o ativo