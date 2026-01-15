Trump ameaça invocar Lei da Insurreição após confrontos em Minnesota

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 15, que pode invocar a Lei da Insurreição, que autoriza a mobilização de militares dentro do país, caso autoridades de Minnesota não interrompam ataques contra agentes federais de imigração.

Em publicação na rede social Truth Social, Trump acusou políticos do estado de não cumprirem a lei e de permitirem ações contra agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). Segundo o presidente, se os confrontos continuarem, ele recorrerá à legislação para garantir a atuação das forças federais.

“Se os políticos corruptos de Minnesota não cumprirem a lei e não impedirem os ataques de agitadores profissionais e insurgentes contra os patriotas do ICE que estão apenas tentando fazer seu trabalho, invocarei a Lei da Insurreição”, escreveu Trump.

A declaração ocorre uma semana após uma mulher de 37 anos ter sido morta por agentes do ICE em Minneapolis, episódio que desencadeou protestos na cidade. Na noite de quarta-feira, 14, outro agente de imigração atirou e feriu um homem no mesmo local, intensificando a tensão.

A Lei da Insurreição permite ao presidente empregar forças militares em território nacional em situações de distúrbio civil ou quando autoridades locais são consideradas incapazes de manter a ordem.

*Com informações da AFP