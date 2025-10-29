Executivos apontam benefícios do 'dólar digital' para remessas e viagens

Na última quarta-feira, 22, ocorreu o “Especial Dólar Digital”, evento organizado pelo Future of Money da EXAME para falar sobre stablecoins, uma das principais tendências financeiras da atualidade. As criptomoedas que acompanham o valor de determinado ativo, geralmente o dólar, também são conhecidas como “dólar digital” e apresentam benefícios para o mercado de câmbio, seja em remessas ou viagens.

No painel “De viagens a remessas: stablecoins e a transformação do mercado de câmbio”, um sócio do BTG Pactual e dois executivos do setor cripto apontaram as principais dores do mercado de câmbio e como as stablecoins podem resolvê-los. Além disso, os especialistas explicaram a isenção de IOF em transações com stablecoins e se esta é a única vantagem deste tipo de transação.

Mariana Maria Silva, editora do Future of Money, mediou a conversa com Marcel Monteiro, sócio do BTG Pactual, Sofia Düesberg, general manager da Conduit no Brasil e Silvio Pegado, diretor-geral da Ripple para América Latina.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site.

Ineficiências do mercado de câmbio

“Quando a gente olha para o mercado de câmbio hoje, existem muitas ineficiências. E uma delas é a questão de acesso. Quando pequenas e médias empresas querem fazer remessas, especialmente quando olhamos para fora do clássico Europa e Estados Unidos e pensamos em países como Singapura e continentes como Ásia e África, é muito complexo”, disse Sofia Düesberg, general manager da Conduit no Brasil.

“Aqui não é questão só de tempo, mas de preço também. Com isso a gente vê que as stablecoins vieram para mudar o jogo totalmente na questão de liquidação de remessas. Hoje as stablecoins conseguem fazer câmbios muito complexos, de forma muito simples e mais ágil. O principal impacto dessa nova tecnologia é o acesso e a democratização do mercado de câmbio”, acrescentou.

Silvio Pegado, diretor-geral da Ripple para América Latina, destacou a rapidez com que as remessas podem ser feitas através de stablecoins:

“Nos mercados tradicionais, se eu quero fazer uma remessa hoje, demora muito. E a gente percebe que por mais que os meios tradicionais de remessas tenham melhorado significativamente, ainda assim, quando você coloca o uso de stablecoin, é uma remessa feita em segundos. Então é uma comparação desleal”, disse.

“Eu brinco que o Swift é como enviar um e-mail, que você manda para o seu banqueiro pedindo para ele fazer uma determinada transação em seu nome. Ele pode ter vários erros de digitação que fazem com que os pagamentos caiam para revisão manual ou retornem, trazendo ineficiências”, disse Marcel Monteiro, sócio do BTG Pactual.

“É fato dado que stablecoins são um caminho bastante natural e vamos observar bastante isso em um futuro próximo, especialmente com a clareza regulatória que está por vir. Não é distante ver que a próxima viagem internacional de alguns sejam feitas com stablecoins ou outras ferramentas semelhantes”, acrescentou.

Isenção de IOF com stablecoins

Atualmente, transações com stablecoins não sofrem aplicação de IOF no Brasil. A medida se demonstrou bastante favorável desde o aumento na taxa para até 3,5%. Apesar disso, não há garantia de que tais transações irão permanecer isentas de IOF no longo prazo. Para os especialistas que participaram do “Especial Dólar Digital”, as stablecoins oferecem outras vantagens:

“Você não tem IOF hoje usando stablecoins. Nos perguntam ‘mas e se vier um IOF para stablecoin?’. Pode ser que estejamos em um momento de mercado que tem uma vantagem financeira, mas o ponto principal é que as vantagens que essa tecnologia traz vão muito além do que uma vantagem financeira temporária como pode ser o IOF. Falo muito do custo de oportunidade. Quando você compara uma remessa que utiliza o SWIFT tradicional e demora cinco dias com uma remessa com stablecoin em D+0, você consegue receber o dinheiro e já reinvestir nesses cinco dias, o que é um valor muito grande”, disse Sofia Düesberg.

“Muita gente que entraria neste mercado só depois da regulação, esperando a regra ficar pronta, vai entrar antes. Vai se questionar como usufrui dessa tecnologia. Não queremos confundir e dizer que usamos porque existe um ‘gap regulatório’ com o IOF. Não é isso. Independente disso existir ou não, vai continuar sendo o melhor meio de se enviar dinheiro, porque é muito rápido”, acrescentou Silvio Pegado.

“O momento foi muito oportuno, porque tivemos a possibilidade de explicar para pessoas que talvez jamais nos ligassem, sobre o que essa nova tecnologia pode fazer. Eu abstrairia o ruído do momento que vivemos, que possa propiciar algum tipo de arbitragem, mas sim focar no que realmente importa: telefone tocando de grandes empresas, importadoras e exportadoras de bens e serviços, buscando entender. E ao telefone tocar, temos a oportunidade de conversar com essas pessoas e trazer um pouco dos benefícios que são o que realmente a tecnologia vai perpetuar ao longo do tempo”, concluiu Marcel Monteiro.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok