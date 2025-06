Dashplan conquista 2 mil profissionais em 1 ano e consolida nova carreira no mercado financeiro

A partir de mais de 15 anos de experiência de seus fundadores na formação de consultores financeiros, nasceu o Dashplan: uma plataforma que une tecnologia, método e suporte para transformar o mercado.

A mudança no core do negócio veio a partir de uma oportunidade: o movimento buscou atender uma lacuna histórica no mercado brasileiro, onde a profissão de consultor financeiro ainda era incipiente.

No início, o Dashplan focava no consumidor final, mas a percepção de que o mercado financeiro brasileiro ainda privilegiava o discurso de investimentos, sem considerar o planejamento integral de vida dos clientes, motivou a mudança.

A demanda por consultores bem-preparados ganhou força a partir de movimentos liderados por grandes players, como XP Investimentos, que começaram a incentivar a profissionalização focada no planejamento financeiro, não apenas em produtos de investimento.

E assim, O Dashplan foi desenvolvido para profissionais do mercado financeiro que atuam com uma visão 360°: consultores, planejadores, educadores e especialistas em finanças.

Formação de planejadores e a evolução do mercado

A formação dos consultores se estrutura em três módulos: técnico, comercial e comportamental.

"A análise de perfil comportamental é fundamental. Saber que o cliente não consegue gastar menos é tão importante quanto saber que ele gasta mais do que ganha", aponta Magno Maciel, fundador do Dashplan. O treinamento oferece suporte semanal, com sessões de dúvidas e laboratórios práticos de casos reais.

Charles Landgraf, consultor financeiro da Grão Investimentos, reflete sobre o impacto da formação: "Planejamento financeiro não é sobre renunciar à vida hoje — é sobre construir escolhas conscientes para que você viva ainda melhor no futuro", afirma.

Para ele, um dos maiores desafios da profissão está em lidar com as crenças limitantes dos clientes: "Muita gente acredita que planejar finanças é só organizar dívidas ou investir melhor. Mas, na prática, é muito mais profundo do que isso", explica.

A plataforma foi pensada para um olhar 360°, focando não apenas em investimentos, mas também em projetos de vida como a compra de imóveis, viagens e educação. O Dashplan também mantém a "Academia de Planejamento", fundada ainda no início da operação da empresa, reforçando a educação contínua dos profissionais.

Impacto e números de crescimento

O impacto é expressivo: são mais de 2 mil profissionais que entraram e utilizam a plataforma em menos de um ano.

O sucesso dos formados aparece em histórias como a de Charles, mencionado anteriormente, ex-comissário de bordo que hoje atua como consultor financeiro, e Fred, ex-membro da Força Aérea especializado em desarmamento de bombas.

Esses casos comprovam que a formação financeira pode ser uma oportunidade de segunda carreira, sem exigência prévia de experiência na área. Charles compartilha sua própria trajetória:

"Eu não tomei a decisão de transitar para o planejamento financeiro de forma impulsiva. Construí um planejamento pessoal para formar uma carteira de clientes e igualar a minha renda na aviação. Só depois de atingir essa meta, fiz a transição definitiva", revela.

Modelos de atendimento e expansão futura

Seja consultor ou planejador, o objetivo é o mesmo: facilitar a realização de projetos de vida – como aposentadoria, compra de imóvel, viagem ou educação – com o apoio de uma plataforma inteligente e intuitiva.

O Dashplan permite que o consultor personalize seu modelo de negócio, com pacotes de serviços que variam conforme a necessidade dos clientes.

Entre os diferenciais da plataforma, além da visão 360° das finanças do cliente, está a facilidade de visualização dos dados.

"Com o Dashplan, a plataforma conecta diretamente com as contas bancárias via Open Finance, organiza todas as entradas e saídas de forma visual e intuitiva, e permite que o cliente acompanhe sua evolução em tempo real — isso muda tudo", explica Charles.

"Agora, o cliente se sente protagonista do processo: ele enxerga, entende e participa", completa.

Um dos grandes diferenciais do modelo de negócio é a transformação de um mercado inteiro de profissionais. Quem tem na cabeça que um consultor financeiro é algo muito técnico, feito em planilhas pesadas, onde muitas vezes só o consultor consegue enxergar cenários mais restritos, se surpreenderia com a plataforma.

A empresa construiu algo que se tornou fundamental: tanto o consultor financeiro quanto o cliente têm uma visão real de futuro. Assim, é possível mapear comportamentos de forma rápida, identificar padrões e sugerir soluções bem mais certeiras.

Sem falar que o “Dash” no nome não vem à toa: o dashboard da plataforma é superintuitivo, o que facilita na estruturação de projetos de vida, independentemente do prazo. Seja comprar um apartamento, trocar de carro, planejar a aposentadoria ou fazer uma viagem internacional, a evolução da estratégia e dos gastos pode ser acompanhada de forma inteligente.

Além disso, oferece uma visão consolidada do patrimônio, assim, o cliente enxerga não apenas quanto ele gasta, mas também o que ele constrói ao longo do tempo.

"A sensação que eu tenho é que o Dashplan me liberou para fazer aquilo que realmente importa: menos tempo mexendo em números, mais tempo transformando vidas." — Charles Landgraf, Consultor financeiro.

Hoje, o Dashplan vai muito além de uma ferramenta e uma plataforma de educação, mas sim um grande parceiro estratégico de todos esses profissionais. A profissão ainda é recente, mas como a necessidade é antiga, o que não falta é demanda.

Para alguns, um simples atendimento com o Dashplan pode ser uma ótima solução para uma questão pontual, mas, para todos que tiverem contato a plataforma, seja cliente final ou um consultor, uma coisa é certa: a gestão financeira será muito mais fácil e inteligente.