Evento sobre criptomoedas com presença de BC e CVM anuncia entrada gratuita

Nos próximos dias 18 e 19 de novembro, o universo cripto ganhará um novo evento com opções totalmente gratuitas. O Crypto House of Commons (CHOC), organizado pela NürnbergMesse Brasil, contará com especialistas de diversas áreas para debater as principais tendências para o investimento no mercado de criptomoedas, NFTs e metaverso.

“Com o crescimento meteórico dos criptoativos precisamos ficar atentos aos próximos passos regulatórios e caminhos que estão sendo estabelecidos por diferentes governos ao redor do mundo. O CHOC será uma jornada para quem tem vontade de informação sobre um dos mercados que mais cresce no mundo”, disse Eduardo de Paiva Gomes, mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Gomes é um dos curadores do evento e possui o Certificado Profissional Avançado em Tributação Internacional pelo International Bureau of Fiscal Documentation, além de ter escrito o livro “Tributação da Impressão 3D: blueprint, software e impressora 3D” pela editora Thomson Reuters.

Anteriormente presencial e totalmente pago, com ingressos entre R$ 400 e R$ 3.500, o Crypto House of Commons passou por alterações para que pudesse democratizar o acesso ao seu conteúdo pela população brasileira.

“Temos testemunhado uma excelente receptividade do público em relação ao conteúdo que será apresentado no CHOC, haja vista as recentes notícias nas principais mídias comunicadoras do mundo cripto que foram publicadas sobre o Cryptohouse of Commons”, anunciou a organização do evento.

“A NürnbergMesse, a empresa público-privada organizadora do CHOC, está atenta e é sensível à realidade econômica global que também espraia seus efeitos para o mundo dos criptoativos”, acrescentou um comunicado.

Por conta das mudanças, a programação do Crypto House of Commons foi modificada e ampliada. Agora, os mais de 100 palestrantes do evento farão suas participações em opções físicas e online e gratuitas nos dias 18 e 19 de novembro de 2022, além de uma imersão presencial agendada para o primeiro semestre de 2023.

• CHOC Reunion: evento físico-digital totalmente gratuito. Com isso, todo o conteúdo que será debatido e desenvolvido neste encontro será acessível a toda a população, sem qualquer custo

• CHOC Cast: podcasts do projeto com aqueles palestrantes que não poderão comparecer presencialmente, garantindo que esse conteúdo seja transmitido de forma adequada ao público. O conteúdo será disponibilizado de forma totalmente gratuita à comunidade.

• Imersão CHOC: evento presencial agendado para o primeiro semestre de 2023.

Um dos destaques da programação do evento é a presença de representantes de importantes instituições brasileiras, como o Banco Central, BNDES, CVM, PGE, TJSP e a Procuradoria da Fazenda Nacional.

Corretoras de criptomoedas também estarão presentes, como Bitso, Mercado Bitcoin e Binance.

Responsável por organizar o evento, a NürnbergMesse Brasil é uma das empresas que integra o Grupo NürnbergMesse, uma das 20 maiores empresas de exposições do mundo que se destaca entre as dez melhores na Europa.

Segundo Carvalho, mais do que criar um espaço de aprendizagem e de impulsionamento do mercado, o CHOC tem como propósito conectar pessoas e possibilitar networking. “O evento vai agregar tanto para o público B2C quanto B2B”, disse.

