Criação de reserva de bitcoin é rejeitada em 4 estados e enfrenta barreiras nos EUA

A Assembleia Legislativa de Montana rejeitou na última sexta-feira, 21, um projeto de lei que permitiria a criação de uma reserva estratégia de bitcoin. Com isso, o estado se tornou o quarto a rejeitar uma proposta do tipo nos Estados Unidos, indicando que a ideia ainda enfrenta resistências e barreiras no país.

A proposta foi rejeitada por 59 votos a 41. O Partido Republicano, de Donald Trump, tem maioria na Casa legislativa, mas parte dos membros do partido se uniram aos Democratas e votaram contra o projeto. Ele havia sido proposto por Curtis Schomer no início do ano.

Schomer defendia que a criação de uma reserva estratégica de criptomoedas ajudaria a diversificar os investimentos do estado. Pelo projeto, o bitcoin era o único ativo que atendia aos critérios para investimento, com potencial de alocação de até US$ 50 milhões em aportes.

Além de Montana, os estados de Pensilvânia, Wyoming e Dakota do Norte também rejeitaram projetos de criação de reservas estratégicas de bitcoin. No momento, outros 19 estados norte-americanos contam com projetos de lei sobre o tema em análise, incluindo o Texas, o Arizona e Illinois.

Um levantamento recente da gestora VanEck apontou que, se todos os projetos de lei sobre o tema fossem aprovados, o resultado seria um investimento de mais de US$ 23 bilhões na criptomoeda. Entretanto, as recentes rejeições indicam que esse não deve ser o caso.

A VanEck destacou ainda que a projeção não considera compras de bitcoin por fundos de pensão estaduais. O segmento começou a investir na criptomoeda em 2024, após o lançamento de ETFs do ativo nos Estados Unidos, e a expectativa é que essas compras aumentem em 2025.

Apesar das iniciativas estaduais ainda enfrentarem dificuldades nos Estados Unidos, o próprio presidente do país, Donald Trump, sinalizou apoio à proposta em nível nacional pouco depois de sair vitorioso nas eleições presidenciais de novembro de 2024.

No momento, há um projeto de lei no Senado norte-americano que obrigaria a criação de uma reserva estratégia com potencial de adquirir 1 milhão de unidades de bitcoin, ultrapassando a casa dos US$ 900 bilhões. Entretanto, ele ainda está no início do processo de tramitação.

