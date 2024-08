Ethereum perde espaço e reduz fatia no mercado cripto, enquanto bitcoin cresce

O ether reduziu a sua fatia no mercado de criptomoedas, considerando a variação ao longo do último período de valorização dos ativos digitais, iniciado após o pior momento do [último ciclo de queda do setor, em novembro de 2022. Ao mesmo tempo, o bitcoin ampliou a sua dominância.

Os dados foram reunidos pela empresa de análises Glassnode, que aponta que "desde o ponto mais baixo do ciclo estabelecido em novembro de 2022, a Ethereum registrou uma queda de dominância de mais de 1,5%". Entretanto, a queda foi ainda maior nas chamadas "altocoins".

O termo se refere a criptomoedas alternativas ao bitcoin. Combinadas, elas tiveram um declínio de 5,9% na fatia de mercado. Os dois movimentos indicam que, na prática, todos esses ativos perderam espaço para o bitcoin, que teve uma valorização de preço de 73% desde as mínimas de novembro de 2022.

No mesmo período, o ether teve uma alta menor, de 66%, o que acabou resultando na redução da fatia de mercado da criptomoeda - a segunda maior do mundo - e na expansão do bitcoin, resultando no cenário atual em que a capitalização do bitcoin corresponde a 56% de toda a capitalização do mercado cripto.

"Desde a baixa do ciclo, o capital dos investidores continua a se acumular em direção à extremidade dos principais ativos da curva de risco dos ativos digitais, e o domínio das altcoins caiu de 27,2% para 21,3%", comentou a Glassnode ao explicar a expansão do bitcoin no período.

O valor atual é o maior desde a máxima de abril de 2021 e representa um crescimento significativo do bitcoin em relação a novembro de 2022, quando sua capitalização era equivalente a 38% à do mercado. E a expansão dessa fatia tem continuado em agosto deste ano.

A alta mais expressiva do bitcoin ocorre devido a fatores específicos ligados ao ativo, em especial a aprovação dos ETFs da criptomoeda nos Estados Unidos. Havia a expectativa de que o ether poderia valorizar mais que o bitcoin neste segundo semestre e recuperar a fatia perdida após também ganhar os seus próprios ETFs.

Entretanto, até o momento os ETFs da criptomoeda da Ethereum não conseguiram atrair investimentos suficientes para levar a um ganho mais acentuado do ativo, em um cenário macroeconômico mais desfavorável e incerto. Caso o cenário mude, porém, o ether pode subir mais e recuperar, mesmo que parcialmente, o espaço perdido no mercado.