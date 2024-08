Análise: com saídas em ETFs, Ethereum tem tendência de baixa no curto prazo

Os mercados globais passam por uma semana de alívio, após a volatilidade intensa das últimas duas semanas em meio a eventos econômicos e geopolíticos significativos. Nos Estados Unidos, o S&P 500 registrou um ganho de 3,93% na semana passada e continua a subir, com um aumento de 0,77% até o momento nesta semana. O índice do dólar global (DXY), por outro lado, caiu 0,73% na semana passada e enfrenta uma nova queda de 0,97% nesta semana, refletindo a pressão sobre o dólar.

No mercado de criptomoedas, o bitcoin fechou a última semana com uma leve queda de 0,48%, mas fez uma recuperação curta nesta semana, subindo 1,92%. No entanto, o ativo ainda se mantém em uma faixa lateralizada, com negociações em torno de US$ 60 mil.

Enquanto isso, as discussões no setor cripto continuam intensas, conforme destacado nas últimas notícias do mercado. O Ethereum, que vinha mostrando fraqueza, continua sob pressão, enquanto outras criptomoedas também enfrentam desafios variados.

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, bitcoin e ether.

S&P 500

O S&P500 fez uma recuperação forte após o sell off de duas semanas atrás. A tendência é de alta no curto e médio prazo, com ganho de inclinação da média móvel de 200 dias. As médias móveis de 21 e 50 dias devem ter cruzamento de alta em breve, sugerindo aumento da pressão compradora.

A próxima resistência é o último topo em 5.675,00 e seu rompimento pode levar ao teste das extensões de Fibonacci em 6.040 (61,8%) e 6.280 (100%). O próximo suporte é a média móvel de 50 dias em 5.475.

DXY

O dólar fechou a última semana com queda de 0,73%. A tendência de curto e médio prazo fez uma tentativa de reversão de alta para baixa, com topos e fundos descendentes. No gráfico diário do DXY, as médias móveis de 21 e 50 dias fizeram um cruzamento de baixa, indicando aumento da pressão vendedora.

Os próximos suportes são a projeção de 100% de Fibonacci em 101,530 e o fundo de dez-23 em 100,650. A tendência de curto prazo é de baixa, enquanto o preço trabalhar abaixo da média móvel de 21 dias. O price action mostra uma sequência de máximas e mínimas mais baixas que as anteriores, sugerindo dominância da ponta vendedora

Bitcoin (BTCUSD)

O bitcoin segue lateralizado perto das médias móveis de 50 e 200 dias O gráfico diário do bitcoin (BTCUSD) mostra um range entre US$ 54.000 e US$ 72.000. As tentativas de recuperação devem encontrar resistência na média móvel de 200 dias em US$ 62.915 e no topo de julho de 2024 em US$ 69.000. O próximo suporte é o fundo do início de agosto de 2024 em US$ 54.000.

Ethereum (ETHUSD)

O gráfico do Ethereum (ETHUSD) mostra uma tendência de baixa no curto prazo. No gráfico diário, o preço rompeu o último fundo em US$ 2.815 e acionou um novo pivô de baixa, com objetivos de Fibonacci em US$ 2.410 (141,4%) e US$ 2.235 (161,8%). Os vendedores seguem ganhando força no curto prazo e tentativas de recuperação devem encontrar resistência na base do último pivô em US$ 2.815.

