Instituições ainda estão investindo em ETFs de bitcoin, afirma gestora

A gestora de ativos Bitwise divulgou um relatório na última segunda-feira, 19, em que afirma que a queda no preço do bitcoin ao longo do segundo trimestre não afastou os investidores institucionais da criptomoeda, inclusive com um crescimento nas alocações para ETFs da moeda digital.

Dados trazidos pela gestora apontam que o número agregado de investidores institucionais em ETFs de bitcoin subiu 14% entre o segundo e o primeiro trimestres de 2024, passando de 965 para 1,1 mil entre abril e junho deste ano. Houve, ainda, um crescimento no total de ativos deste grupo.

Métricas da Bitwise indicam que os investidores institucionais são responsáveis por 21,15% de todos os ativos sob gestão (AUM, na sigla em inglês) dos ETFs até o final do segundo trimestre, contra 18,74% nos primeiros três meses deste ano, logo após a estreia desses fundos.

Ao todo, os investidores institucionais aportaram US$ 11 bilhões nos ETFs de bitcoin no acumulado até o fim de junho. Matt Hougan, diretor-chefe de investimentos da Bitwise, afirmou que os números são "um excelente sinal" para o futuro tanto dos fundos quanto da criptomoeda.

"Se as instituições compraram bitcoin quando os preços estivam voláteis, imagine o que poderia acontecer em um mercado em alta", destacou. Entretanto, ele pontuou que "a maior questão no mercado cripto agora é se as instituições e investidores profissionais irão alocar investimentos de forma mais significativa no bitcoin".

A Bitwise - que possui um ETF da criptomoeda - rebateu ainda a crítica atual no mercado de que a maior parte dos investidores desse fundo são de varejo, e não institucionais. Na visão da gestora, os ETFs "foram adotados pelos institucionais no maior ritmo da história dos ETFs".

Na visão da gestora, os ETFs de bitcoin estão "construindo momentum ao longo do tempo", o que deve resultar em aportes ainda maiores em 2025 e em 2026. "Os investidores institucionais estão chegando e estão crescendo em tamanho", projetou a Bitwise.

Apesar do otimismo da Bitwise e dos dados do segundo trimestre, outros dados mais recentes, divulgados pela CryptoQuant, apontam que esse interesse entre investidores nos ETFs da criptomoeda caiu nas últimas semanas, com menos aportes e uma demanda baixa no mercado.