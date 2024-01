R$ 5 bilhões em 30 minutos: ETFs de bitcoin estreiam nos EUA e miram recorde de negociação

Os 11 ETFs de bitcoin aprovados pela SEC estrearam nas bolsas dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 11, um dia depois de terem sido liberados pelo regulador norte-americano. Apenas nos primeiros 30 minutos após o lançamento, eles totalizaram cerca de US$ 1,2 bilhões (R$ 5,8 bilhões, na cotação atual) em volume negociado, segundo dados da Bloomberg.

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, destacou que "nos primeiros dias, quase todo o volume negociado é de aportes" de investidores nos fundos. Em 20 minutos, os ETFs já haviam ultrapassado US$ 750 milhões (R$ 3,5 bilhões, na cotação atual) negociados.

Confira a lista completa de ETFs de bitcoin aprovados e as gestoras responsáveis:

$BTCW - Wisdom Tree;

$GBTC - Grayscale;

$IBIT - BlackRock;

$EZBC - Franklin Templeton;

$BRRR - Valkyrie;

$BTCO - Invesco/Galaxy;

$DEFI - Hashdex;

$HOLD - VanEck;

$FBTC - Fidelity;

$BITB - Bitwise;

$ARKB - Ark Invest

Os dados da Bloomberg apontam que, até o momento, os principais destaques entre os fundos são os ETFs da BlackRock - com quase US$ 390 milhões negociados em 30 minutos -, Fidelity - com mais de US$ 230 milhões - e Grayscale, com cerca de US$ 445 milhões.

No caso da Grayscale, houve a conversão de um fundo da empresa que já operava no mercado há alguns anos e recebeu a autorização da SEC para ser convertido em um ETF, o que significa que as negociações também podem envolver saídas de investidores. Já os outros fundos não existiam antes no mercado. A expectativa de Balchunas é que o ETF da BlackRock supere sozinho a marca dos US$ 1 bilhão nas próximas horas.

Há a expectativa, ainda, de que os ETFs poderão superar o recorde diário de negociação na estreia. Para isso, eles precisariam superar a marca de US$ 2 bilhões negociados. Anteriormente à estreia, especulava-se de que a BlackRock pode, sozinha, receber esse investimento.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

ETF de bitcoin

Os ETFs de bitcoin eram amplamente esperados por investidores e entusiastas de criptomoedas há anos. Eles são considerados uma opção mais simples e segura de investimento que tem o potencial de atrair investidores institucionais para o mundo das criptomoedas.

Além disso, os pedidos de gestoras consolidadas, em especial a BlackRock - com R$ 25 trilhões em ativos sob gestão - devem reforçar essa atratividade ao servir como uma validação do bitcoin. Em 2023, o CEO da empresa avaliou que o investimento na criptomoeda seria uma "fuga para a qualidade".

Em geral, especialistas acreditam que os ETFs deverão impulsionar ainda mais o bitcoin nos próximos meses, gerando um fluxo de capital e aumentando a demanda pelo ativo. Alguns relatórios projetam que o evento poderá ajudar a criptomoeda a chegar à casa dos US$ 100 mil ainda em 2024, podendo atrair quantias significativas de investidores.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok