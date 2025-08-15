Ethena dispara 118% e lidera altas de criptos em julho; veja destaques positivos e negativos

O mercado de criptomoedas teve um mês de julho marcado por uma "forte agitação nos mercados globais", mas boa parte dos principais ativos do setor conseguiu terminar o período com um saldo positivo. É o que aponta um levantamento da gestora QR Asset que avaliou o desempenho das 150 maiores criptos do setor.

Murilo Cortina, diretor de Novos Negócios da QR Asset, afirma que "apesar da volatilidade, o bitcoin demonstrou resiliência. O ativo chegou a oscilar entre US$ 105 mil e US$ 110 mil no início do mês, absorvendo rapidamente o impacto da movimentação de 40 mil bitcoins inativos desde 2011".

"O avanço regulatório nos EUA também foi decisivo: a aprovação de um conjunto de projetos de lei, incluindo o Clarity Act, o Anti-CBDC Surveillance State Act e o Genius Act, trouxe pela primeira vez diretrizes jurídicas claras para stablecoins e ativos digitais, estimulando o apetite institucional e abrindo caminho para novos produtos regulados", destaca.

Ele pontua que, junto com a maior clareza regulatória, o petite institucional elevado por criptomoedas ajudou diversos ativos, em especial o bitcoin e o ether, a valorizar. "Mesmo diante desse cenário desafiador, o setor cripto manteve fôlego e apresentou desempenho positivo", avalia.

Destaques positivos

A maior alta em julho foi da Ethena, que disparou mais de 118% no mês. Segundo Cortina, a valorização está ligada a um "crescimento acelerado" da sua stablecoins pareada ao dólar, a USDe, que agora é a terceira maior do segmento. "Esse avanço foi impulsionado pela valorização da Ethereum, que fortaleceu o modelo financeiro do projeto e permitiu a emissão de mais de 4 bilhões de novos tokens".

A Ethena também foi beneficiada por uma atividade intensa dos seus usuários e por uma combinação de compras institucionais, novas listagens em corretoras e uma demanda crescente pelo ativo. A segunda maior alta foi da Cronos, que subiu 66,53%, seguida pela Bonk, com 66,19%.

Ainda entre os destaques, a Stellar valorizou 65,11% em julho, enquanto a Hedera subiu 57,88% e o ether, 41,84%. Cortina destaca que o ether teve um "mês marcado por forte valorização e aumento da confiança institucional", em especial pelo bom desempenho dos ETFs do ativo.

"O avanço da Ethereum também foi favorecido pelo pacote regulatório aprovado nos EUA. As novas leis trouxeram segurança jurídica para o setor, ao definir regras claras para stablecoins e ativos digitais. Com isso, a Ethereum reforça seu papel não só como criptoativo de investimento, mas como peça-chave na infraestrutura do sistema financeiro digital global", afirma.

Destaques negativos

Do outro lado, a Pi Network liderou entre as perdas, com a criptomoeda despencando 18,05% em julho. O diretor da QR Asset comenta que a perda "deu continuidade a um ciclo de desvalorização que havia começado no mês anterior. A pressão sobre o preço se intensificou a partir dos desbloqueios de tokens, o que aumentou significativamente a oferta no mercado".

"Somente em julho, cerca de US$ 28 milhões em tokens foram liberados, e o volume total de tokens armazenados em corretoras já ultrapassava 405 milhões. Apesar da grande oferta, o interesse dos investidores permaneceu baixo e o volume de negociações seguiu fraco", resume.

Além disso, Cortina pontua que "outro fator que contribuiu para esse cenário foi a falta de aplicações práticas da rede. A Pi Network ainda conta com poucos aplicativos descentralizados (dApps) ativos, o que limita sua utilidade real no dia a dia. A combinação de expectativa frustrada, excesso de oferta e baixa demanda formou o ambiente perfeito para o ciclo de baixa que dominou o ativo".

Completam os destaques negativos a Aptos, com queda de 9,42% após um desbloqueio de ativos, a FET, com perdas de 7,12% em um mês sem grandes novidades, a Aave, com queda de 5,66%, e a OKB, que caiu 5,25% em julho.

