Analista da Bloomberg diz que bitcoin é ‘ouro na adolescência’ e cita potencial de valorização

Eric Balchunas, analista sênior de ETFs na Bloomberg Inteligence, diz que bitcoin ainda não é o ‘ouro digital’, mas pode vir a ser no futuro e oferece potencial de valorização ainda maior

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17h25.

Última atualização em 15 de agosto de 2025 às 17h35.

Idealizado em 2008 e lançado em 2009, o bitcoin deu início a uma nova classe de ativos no mercado financeiro. Mais de uma década depois, o ativo compete com Nvidia, Microsoft, Apple e Google entre as maiores capitalizações de mercado do mundo e é comparado com o ouro.

Depois de atingir recordes consecutivos de preço em 2025, o bitcoin atrai cada vez mais o interesse de investidores institucionais que, muitas vezes, preferiam se manter em ativos mais tradicionais. Segundo Eric Balchunas, analista sênior de ETFs da Bloomberg Intelligence, o bitcoin possui características únicas de escassez programada que alimentam o seu potencial de valorização.

“Acho que as pessoas comuns precisam se abrir para o que as criptomoedas podem ser. O bitcoin é uma ótima proteção contra a impressão de dinheiro, é uma tecnologia interessante e um ativo psicológico. Tem valor porque as pessoas dizem que tem valor e existem apenas 21 milhões. É escasso. É interessante. Seria como uma pintura de Picasso. Mas é muito mais fácil de adquirir do que uma pintura de Picasso. Você simplesmente compra”, disse ele em entrevista à EXAME.

Bitcoin pode valorizar mais que o ouro?

Para Balchunas, o bitcoin ainda não é o ouro digital, embora outros executivos, como Larry Fink, CEO da BlackRock, já tenham feito afirmações nesse sentido. Segundo o analista sênior de ETFs, o bitcoin pode ser classificado como o “ouro na adolescência”:

“O bitcoin é chamado de ouro digital, mas eu considero que ele seja o ouro quando era adolescente. O ouro tem 4 mil anos, então é como se o ‘ancião’ fosse dormir às 18h, e o bitcoin tem 16 anos, então você está investindo em um garoto de 16 anos, ele tem atitude”, disse Balchunas. Lançado em 2009, o bitcoin possui, de fato, 16 anos de existência.

“O lado bom do aspecto de um jovem de 16 anos, porém, é que há muito mais potencial de valorização porque ele é jovem. Então, entrando agora, se você aguentar a volatilidade, o potencial de valorização é muito maior do que o do ouro”, acrescentou.

A volatilidade do bitcoin e dos criptoativos é um fator que chama a atenção de investidores. Enquanto alguns podem querer aproveitar as mudanças drásticas de preço a seu favor, outros podem preferir ativos mais previsíveis. Apesar disso, o bitcoin foi o ativo que mais valorizou nos últimos anos e, nesse meio tempo, teve sua volatilidade reduzida conforme ganhou as graças do mercado tradicional.

“A volatilidade é, o bitcoin agora é de 38%, o ouro é de 21%. Mas a do bitcoin costumava ser de 65% quando o ETF foi lançado. Então, está se aproximando do ouro”, explicou Balchunas em entrevista à EXAME

Apesar das semelhanças, a maior criptomoeda do mundo ainda possui diferenças cruciais com o ouro. Algumas delas, no entanto, podem representar melhorias, na visão de Eric Balchunas.

Por exemplo, o suprimento do bitcoin é público e imutável, de 21 milhões de unidades das quais mais de 19 milhões já foram mineradas. Por outro lado, o suprimento de ouro no mundo é desconhecido, podendo sofrer alterações e até mesmo aumentado por novidades tecnológicas, como a busca por ouro no fundo de oceanos e fora do planeta Terra.

“O fornecimento de ouro aumenta 2% ou 3% ao ano. E eles podem ser capazes de minerar o fundo do oceano em busca de ouro, ou até mesmo a Lua. Não estamos tão longe disso. Então, existem até essas chances remotas”, explicou Balchunas.

‘Mas não há nada que possa gerar mais bitcoin. E uma vez que você se fixa nisso, você fica animado como investidor. E é isso que está acontecendo. Então, a menos que a demanda caia completamente, se não houver nova oferta e houver uma boa demanda, o preço teria de subir”, acrescentou o analista sênior de ETFs na Bloomberg Intelligence.

Bitcoin

